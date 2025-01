112-nieuws: net geen nat pak voor automobilist • bestelbus in brand

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

07.55 Ernstig ongeluk op de A59: 2 zwaargewonden Een man en een vrouw zijn vanochtend vroeg op de A59 bij Vlijmen ernstig gewond geraakt bij een ongeluk. De twee kwamen vanuit Waalwijk en reden richting Den Bosch toen het rond kwart over zes misging. Ze raakten met hun auto links in de berm, de bestuurder verloor de macht over het stuur en de auto kwam vervolgens rechts van de weg in de vangrail terecht. Foto: Bart Meesters / SQ Vision. De slachtoffers zijn met spoed met twee ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De A59 is vanuit Waalwijk in de richting van Den Bosch, dit tussen Nieuwkuijk en Vlijmen, dicht zodat de politie onderzoek kan doen. Foto: Bart Meesters / SQ Vision. Lees hier meer.

07.00 Mishandeling in uitgaansgebied Eindhoven Twee jongens zijn vanochtend vroeg gewond geraakt bij een mishandeling op het Stratumseind in Eindhoven. Een woordenwisseling tussen twee groepen jongeren in het uitgaansgebied in de stad zou uit de hand zijn gelopen. Foto: SQ Vision. Een van de jongens werd te grazen genomen en ook een tweede jongen uit dezelfde groep raakte gewond. Allebei de slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen liep verwondingen op in zijn gezicht. Foto: SQ Vision. Lees hier meer.

06.45 Bestelbus door brand verwoest Een elektrische bestelbus is vannacht aan de De Schans in Tilburg grotendeels verwoest door brand. De voorkant van het busje brandde volledig uit. Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision. De melding van de brand kwam net voor drie uur bij de brandweer binnen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision. Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision.

06.35 Automobilist zwaargewond na klap op zwerfkei Een automobilist is vannacht ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Riel. De bestuurder botste rond kwart voor twee op de Tilburgseweg vol op een grote zwerfkei die als decoratie op een wegversmalling stond. Foto: Jack Brekelmans / SQ Vision. Het slachtoffer zat na de klap bekneld in de zwaar beschadigde auto en moest door de brandweer worden bevrijd. De automobilist is vervolgens met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Lees hier meer.