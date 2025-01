Peter Gillis moet Samir bijna een ton achterstallig loon betalen

Peter Gillis moet bijna één ton aan achterstallig salaris uitbetalen aan medewerker Samir. Samir, die op Prinsenmeer werkte als horecamanager en ook vaak te zien was in de reallife soap rond de familie Gillis, Massa is Kassa, stapte in februari 2024 naar de rechter omdat hij een hele hoop overuren nooit betaald had gekregen. Hij wilde dat Gillis dat alsnog zou doen.

De rechter gaf Samir in augustus vorig jaar al gelijk en bepaalde dat Gillis inderdaad alle 1.632 niet uitbetaalde uren plus salarisverhoging en rente moet betalen. Precies komt dat bedrag neer op 96.781,17 euro. Oorspronkelijk wilde Samir overigens meer dan twee ton van zijn oude baas. 'Alles gaat naar de klote'

In februari vorig jaar vertelde Samir in de rechtbank van Eindhoven over zijn situatie. Hij maakte veel te veel uren, kreeg te weinig geld en nooit een dagje vrij, laat staan vakantie. Hij zou altijd klaar moeten staan voor zijn baas Peter Gillis, werkte van tien uur 's ochtends tot een uur 's nachts. Alles moest per mail naar de baas: "Dan krijg ik om drie uur 's nachts antwoord van meneer Gillis. Of hij zegt 'goed gedaan', of hij zegt 'alles gaat naar de klote'", gaf Samir aan.