Peter Gillis hoort 1,5 jaar cel tegen zich eisen voor belastingfraude

Chalets ‘zwart verhuren’, documenten vernietigen en geen belastingaangifte doen; Peter Gillis wordt verdacht van ‘grootschalige belastingfraude’. De officier van justitie eiste daarom dinsdag 1,5 jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk tegen de campingbaas en realityster. Ook is geëist dat hij twee jaar niet mag ondernemen. “Tot op de dag van vandaag is het een rommeltje bij Oostappengroep, dat ondanks waarschuwingen sinds het begin van de eeuw."

Mails en gesprekken Peter Gillis hoort het allemaal rustig aan terwijl zijn handen in een soort bidhouding op zijn borst steunen. Af en toe kijkt hij zijn advocaat aan en trekt hij zijn schouders omhoog. Achter hem zitten zijn vriendin Wendy en zoons Mark en Ruud. Naast hem dochter Inge, die medeverdachte is.

“Het gaat om grootschalige belastingfraude bij Oosttappengroep”, begint de officier van justitie haar betoog dinsdag in de rechtbank in Den Bosch. Volgens haar werden op acht vakantieparken, waaronder die in Ommel, Kaatsheuvel en Valkenswaard, chalets ‘zwart verhuurd’.

“Peter, zijn dochter en ex-vrouw hebben er alles aan gedaan om die ‘zwarte verhuur’ te verhullen. Dat deden ze door documenten te vernietigen en het reserveringssysteem te manipuleren. Die ‘zwarte verhuur’ moest met cash betaald worden en met dat cashgeld werd personeel dan weer zwart betaald.” Peter Gillis had volgens justitie de grootste rol.

In mails uit 2014 en gesprekken met medewerkers en parkbeheerders blijkt dat Peter Gillis aan ‘zwarte verhuur’ deed, zo zegt de officier. Het geld werd opgehaald door Peter of zijn zoon Mark, of door parkbeheerders weggebracht naar het hoofdkantoor waar de ex-vrouw van Peter werkte. “De zwarte verhuur werd niet geregistreerd, dat hield ik wel bij op een papiertje, maar Peter verscheurde dat na het tellen van het geld”, luidt één van de verklaringen.

Meer fraude

Daarnaast zijn volgens justitie de nachtregisters niet compleet, dat zijn documenten waarop staat wie er in de nacht verblijven op de parken. En ook de belastingaangifte over 2017 is niet volledig en die van 2018 nooit ingediend. “Hij is hier door zijn boekhouder en de Belastingdienst meerdere keren op gewezen.”

Verder blijkt volgens de officier van justitie dat de registratie van buitenlandse werknemers niet compleet was. “Ze werkten meer uren dan ze volgens de registratie betaald kregen. Er is bewust een papierenwerkelijkheid gecreëerd die niet klopt met de echte werkelijkheid.”

Celstraf

Justitie eist tegen Peter Gillis een gevangenisstraf van 1,5 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Zijn dochter Inge moet als het aan justitie ligt een taakstraf van 240 uur uitvoeren. Zij hoeft voorlopig niet de gevangenis in; als ze opnieuw de fout in gaat, hangt haar een straf van twee jaar boven het hoofd.

Tegen elk vakantiepark wordt nog een boete van 5000 euro per jaar dat de administratie niet op orde was, geeist. In totaal gaat het om 200.000 euro. En de Oostappengroep zou volgens justitie een boete van 365.000 euro moeten betalen.

“We hebben de administratie verbeterd. We zitten nu bij een groot accountantskantoor”, vertelt Gillis in de rechtbank. Volgens hem is er de afgelopen jaren tien tot twaalf miljoen euro omzet afgepakt, omdat parken op slot zijn door al het gedoe rond hem en zijn parken.

De zaak gaat tot en met 13 februari verder, daarna volgt pas een uitspraak.