Gillis schrikt van eis van 1,5 jaar cel: 'Hadden handjeklap kunnen doen'

“Ik ben geschrokken, dit komt hard binnen”, is de eerste reactie van Peter Gillis (62) nadat hij dinsdag hoorde dat justitie 1,5 jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen hem eist voor 'grootschalige belastingfraude'. Zelf vindt hij zijn mogelijke belastingfraude ‘te klein’ om zo hard gestraft te worden: “Ze hadden gewoon handjeklap kunnen doen en klaar.”

Naast de celstraf zou de campingbaas en realityster als het aan justitie ligt twee jaar niet meer mogen ondernemen en moet de Oostappen Groep een boete van bijna zes ton betalen.

Vergelijking met taxichauffeur

De belastingfraude gebeurde volgens justitie onder andere door chalets zwart te verhuren, buitenlandse werknemers zwart uit te betalen, documenten te vernietigen én geen belastingaangifte te doen. Volgens het Openbaar Ministerie is het tot op de dag van vandaag ‘een rommeltje’ bij de Oostappen Groep.

“Ik ga niet op die lijst aan beschuldigingen in”, zegt Gillis. Maar hij zegt ook niet dat het onwaar is. “Kijk, als je een omzet hebt in vijf jaar van tweehonderd miljoen euro en je benadeelt de staatskas voor vijfhonderdduizend euro is dat maar een kwart procent. Als je taxichauffeur bent en je doet één zwart ritje per dag, dan praat niemand erover. Ze hadden gewoon handjeklap kunnen doen en klaar.”

Peter Gillis niet verbaasd

“Ik vind het een forse oplegging. Maar het is maar een eis, laten we de rechtszaak eerst maar eens afwachten”, vervolgt Gillis terwijl zijn vriendin Wendy aan zijn zij staat. Tegen elk vakantiepark van Gillis werd nog een boete van vijfduizend euro per jaar dat de administratie niet op orde was, geëist. In totaal gaat het om tweehonderdduizend euro. En de Oostappen Groep zou volgens justitie een boete van 365.000 euro moeten betalen.

“Dat is ook fors, maar allemaal nog wel te doen. Als je dan ziet dat Peter een celstraf krijgt én twee jaar niet mag ondernemen, dat zijn hoge eisen. Maar het verbaast mij niks, dit is wat het OM al jarenlang wil. Ze hebben het puur op mij gemunt.”