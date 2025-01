Gevangenis dreigt voor Peter Gillis: belastingfraude op acht vakantieparken

Peter Gillis staat deze week in Den Bosch voor de rechter voor onder andere belastingfraude en het niet doen van belastingaangifte. De campingbaas en realityster doet volgens het Openbaar Ministerie aan ‘zwarte verhuur’. De verdenkingen zijn zo stevig dat justitie al spreekt over een gevangenisstraf voor Gillis.

Peter Gillis komt maandagochtend samen met zijn vriendin Wendy en zijn kinderen Mark en Ruud aanlopen bij de rechtbank. “Ik zie het met vertrouwen tegemoet. Laat de rechter maar eens naar mijn verhaal luisteren. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.”

Ook dochter en ex-vrouw verdacht

Gillis wordt verdacht van belastingfraude, de administratie was niet op orde en hij leverde valse documenten aan. De fraude zou hebben plaatsgevonden op het hoofdkantoor in Asten en op acht vakantieparken waaronder die in Ommel, Kaatsheuvel en Valkenswaard.