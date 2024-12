Heftig jaar voor Peter Gillis: 'Ik ben in Nederland wel klaar'

Voor Peter Gillis was 2024 zowel zakelijk als privé een heftig jaar. Parken gingen op slot, er liepen rechtszaken en dwangsommen bleven binnenkomen. “Nederland is voor mij wel klaar, ik ga over de grens kijken”, concludeert Gillis. Terugkijkend op 2024 denkt hij echter vooral aan zijn zoon Mark die wekenlang in coma lag: “We hadden al afscheid van hem genomen.”

Zakelijk gezien was 2024 allesbehalve een goed jaar voor Peter Gillis. Hij moest de vaste bewoners van vakantiepark Prinsenmeer schoppen, hij stopte noodgedwongen als baas van Oostappen Groep Vakantieparken, vergunningen werden ingetrokken en dwangsommen stroomden binnen. Privé was het niet veel beter: het chalet van Gillis brandde af en zijn zoon Mark lag twee maanden in het ziekenhuis.

De volgende avond wordt Mark in coma gebracht, drie weken zal dat uiteindelijk duren. Hij vecht voor zijn leven als gevolg van een ernstige longontsteking. “De artsen probeerden hem in leven te houden, maar het ging gewoon superslecht. We hadden al afscheid genomen van Mark.” Zo werd er gesproken over begraven en cremeren.

"Mark was al weg", beschrijft zijn vader. “Maar hij heeft gevochten en gevochten en uiteindelijk is hij uit zijn coma ontwaakt. Het is een wonder, hij heeft echt een engelbewaarder. We hadden niet gedacht dat we kerst met Mark mochten vieren dit jaar.”

Eind augustus komt Gillis met Mark in een rolstoel het ziekenhuis uit rijden. “Hier is ‘ie dan”, roept hij tegen de aanwezige pers. “Dat was de mooiste dag. Maar daar ging veel aan vooraf. Na zijn coma kon hij helemaal niks, hij was net een baby. Hij moest weer leren lopen en leren eten.” Vier maanden later is Mark weer helemaal de oude. “Hij is sterker dan ooit. Hij is dertig kilo afgevallen, eet gezonder, rookt niet meer en sport drie keer in de week.”

Ondertussen zit Gillis ook met Prinsenmeer in zijn maag. Half september moet het vakantiepark helemaal leeg zijn, maar de vaste bewoners blijven zitten. “Het was gewoon een slecht jaar: parken op slot, de overheid die op mijn hielen zat”, verzucht Gillis. “Het was een hele strijd dit jaar; er ging geen dag voorbij zonder een brief van een deurwaarder, de Belastingdienst of een dwangsom.”