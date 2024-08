Na zware longontsteking mag Mark Gillis weer naar huis: 'Geluk gehad'

Onder het oog van vele camera’s en flink wat pers is Mark Gillis ontslagen uit het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. De zoon van Peter Gillis, eigenaar van vakantieparken en bekend van de realityserie 'Massa is Kassa', lag negen weken met een dubbele longontsteking in het ziekenhuis. “Het was een dubbeltje op zijn kant”, zegt zijn vader Peter.

“Hier is ‘ie dan”, roept Peter als hij met Mark in een rolstoel het ziekenhuis uit komt lopen. Mark mag na ruim twee maanden weer naar huis. Hij kwam er zelf pas veel later achter dat zijn toestand zo ernstig was. “Ik wist wel dat het niet goed was natuurlijk. Mijn vader en familie hadden foto’s gemaakt van hoe ik er toen bij lag en die terugzien was geen pretje. Ik raakte behoorlijk geëmotioneerd met mijn familie erbij”, zegt Mark. “Hij heeft geluk gehad”, weet ook zijn zus Inge. Want de longontsteking werd per toeval ontdekt toen hij op bezoek ging bij zijn moeder, die in het ziekenhuis lag. Een oplettende arts zag dat er met Mark iets mis was.

“Anders had 'ie dood in bed gelegen."