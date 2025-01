Peter Gillis zou bonnetjes hebben verscheurd: 'Ik ben geen oplichter'

Peter Gillis heeft maandagmiddag in de rechtbank gereageerd op de verdenkingen van belastingfraude. Vragen van de rechter wilde hij niet beantwoorden, de campingbaas wilde alleen een vooraf geschreven verklaring voorlezen. “Ik ga niet vertellen dat ik een heilige ben, dat ben ik niet. Maar ik ben geen crimineel of oplichter.” Verklaringen die parkbeheerders en medewerkers hebben afgelegd, duiden erop dat hij belastingfraude heeft gepleegd.

Zwarte verhuur “Ik ga niet vertellen dat ik een heilige ben, dat ben ik niet. Maar ik ben geen crimineel of oplichter.” Volgens Gillis schreef het OM in 2017 dat hij een strafblad moest krijgen. “Ook schreven ze dat ze Oostappengroep en Peter Gillis blijven volgen. Dat is ze gelukt. Bijna alle horecazaken op mijn parken zijn al door de gemeentes gesloten. Alles is mij afgepakt, ik ben vleugellam gemaakt. Dit heeft mij emotioneel kapotgemaakt.”

Dan wijst Peter Gillis erop dat hij keihard heeft gewerkt om Oostappengroep op te bouwen. “Ik werk al bijna veertig jaar 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het doet pijn als ik lees wat er over mij geschreven wordt.”

Verklaring Gillis vindt het vooral erg dat zijn dochter en ex-vrouw nu ook vervolgd worden. “Ze hebben niks fout gedaan, als ze dat al hebben gedaan in de ogen van het Openbaar Ministerie dan hebben ze dat in opdracht van mij gedaan. Ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid.”

Op vragen van de rechter over dat cashgeld, over hoe hij zichzelf ziet en wie wat bepaalt, komt er maar één antwoord: “Ik wil het graag bij mijn verklaring houden, meneer de rechter.”

Parkbeheerders over fraude Over de ‘zwarte verhuur’ zijn parkbeheerders gehoord als getuigen. “We mochten er niet opzetten dat we het hadden ontvangen voor verhuur”, staat te lezen in de stukken die de rechter heeft. Een andere beheerder verklaart: “De zwarte verhuur werd niet geregistreerd, dat hield ik wel bij op een papiertje, maar Peter verscheurde dat na het tellen van het geld.”

De fraude zou hebben plaatsgevonden op het hoofdkantoor in Asten en op acht vakantieparken waaronder die in Ommel, Kaatsheuvel en Valkenswaard. Ook dochter Inge en zijn ex-vrouw worden hiervoor vervolgd. Justitie gaf eerder aan dat Gillis zo minimaal 500.000 euro belasting heeft ontdoken. Daarom moet hij rekening houden met een gevangenisstraf.

In zijn verklaring gaat Gillis in op de ‘zwarte verhuur’. “Het gaat om sociale huur voor mensen die bijvoorbeeld in scheiding lagen. De gemeente stuurde ze naar ons en schreven die mensen bij ons op het park in. Dat wisten wij niet, daar kwamen we pas achter toen de kiespassen voor de verkiezingen kwamen.”

Volgens de campingbaas heeft hij die mensen ‘zwaar onder de kostprijs’ op de parken laten verblijven. “Achteraf waren de huisjes helemaal uitgeleefd, dat is zo in de sociale huur. Ik had mijn huisjes beter kunnen verhuren aan vakantiegangers, dat levert veel meer geld op. Achteraf denk ik ‘had ik maar nee gezegd’.” Over het ophalen van het cashgeld gaat hij verder niet in.

Alles in opdracht van Peter

Dochter Inge vertelt in de rechtbank dat ze nooit verantwoordelijk is geweest voor de administratie. “Daar zijn andere collega’s voor en uiteindelijk Peter Gillis. Ik werk voor Peter Gillis, alles gaat in zijn opdracht en daar kan ik me niet aan onttrekken.”

Inge zou accommodaties hebben geblokkeerd in het reserveringssysteem omdat ze ‘zwart’ werden verhuurd. “Tientallen collega’s kunnen in het systeem, tientallen collega’s kunnen accommodaties blokkeren.” Ze heeft wel huisjes geblokkeerd. “Maar dat is omdat een accommodatie tijdelijk niet verhuurbaar was vanwege een kapotte ketel, een kapotte vloer of onderhoud.”

De rechtszaak gaat dinsdag verder, dan wordt de strafeis tegen alle verdachten duidelijk.

