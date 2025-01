Samir kan halve ton bijschrijven van zijn oude baas Peter Gillis

Vakantieparkenmagnaat Peter Gillis moet een halve ton aan achterstallig salaris uitbetalen aan medewerker Samir. De rechtbank in Den Bosch heeft dit maandag bepaald. Samir werkte op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel als horecamanager. Ook was hij vaak te zien in de reallifesoap rond de familie Gillis, Massa is Kassa. In februari vorig jaar stapte hij naar de rechter, omdat hij een hele hoop overuren nooit betaald had gekregen. Hij wilde dat Gillis dat alsnog zou doen.

De rechter gaf Samir in augustus vorig jaar al gelijk en bepaalde dat Gillis inderdaad alle 1632 niet uitbetaalde uren plus salarisverhoging en rente moest betalen. Precies komt dat bedrag neer op 50.694,90 euro. Oorspronkelijk wilde Samir overigens meer dan twee ton van zijn oude baas.

In een vorige versie van dit bericht werd een bedrag van bijna één ton genoemd. Dat was onjuist. Het correcte bedrag wordt nu in het artikel gemeld.

'Alles gaat naar de klote'

In februari vorig jaar vertelde Samir in de rechtbank van Eindhoven over zijn situatie. Hij maakte veel te veel uren, kreeg te weinig geld en had nooit een dagje vrij, laat staan vakantie. Hij zou altijd klaar moeten staan voor zijn baas Peter Gillis, werkte van tien uur 's ochtends tot een uur 's nachts. En alles moest per mail naar de baas: "Dan krijg ik om drie uur 's nachts antwoord van meneer Gillis. Of hij zegt 'goed gedaan', of hij zegt 'alles gaat naar de klote'", gaf Samir aan.

Compenseren in de winter

Gillis zag het anders. De band tussen hem en Samir was juist heel erg goed. Samir woonde op het park en kreeg alle ruimte om zijn eigen tijd in te delen. Daarom zijn al die overuren ook niet vastgelegd, want dat kon moeiteloos gecompenseerd worden in de winter. Zo werkt het volgens de ondernemer al jaren op Prinsenmeer en zo werkt het voor al het personeel. De rechter zag het anders. Tijdens de rechtszaak verzocht Gillis de rechter nog om af te zien van de uitbetaling. Belangrijkste argument was de financiële situatie van de Oostappen Groep: momenteel liggen alle parken stil. Daar ging de rechter niet in mee: het belang van de Oostappen Groep weegt niet zwaarder dan dat van Samir.