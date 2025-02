Aan de benen van Karlijn kun je zien dat ze verzot is van de Efteling

Als je Karlijn ter Horst (36) op een zonovergoten zomerdag zou tegenkomen in een korte broek, is meteen duidelijk dat ze een waanzinnige liefde heeft voor de Efteling. Raveleijn, de vleermuisjes uit het Spookslot, Dance Macabre en de zingende zwam uit het Sprookjesbos, alles staat in fijn gelijnde tekeningen op haar benen. Voor haar is die fijne fantasiebubbel een feest dat nooit uitdooft.

Gillend de diepte induiken in de Baron, dobberen over de wildwaterbaan Piraña en zwijmelen bij Langnek, Karlijn is fan. Een bezoekje aan het attractiepark haalt het blije, ongeremde kind in haar naar boven. "Ik geniet me suf, ook al ben ik er al zo vaak geweest dat ik ieder hoekje en ieder detail ken", zegt ze.

Als we bellen met de Helmondse Karlijn voor het interview, zit ze - hoe kan het ook anders - met haar gezin en een stel koffers in de auto op weg naar Kaatsheuvel. "We zijn onderweg naar een huisje in Bosrijk, om een paar dagen te logeren in de Efteling", schatert ze.

Ware liefde roest niet. Ze groeide op, kreeg verkering en ook vriendlief raakte in de ban in de wereld vol wonderen. "Hij heeft me zelfs in de Efteling ten huwelijk gevraagd. In het restaurant van het kasteel van Raveleijn ging hij voor me op de knieën. Alles was tot in de puntjes geregeld, zelfs het personeel was op de hoogte en zat in het complot", vertelt ze. "Er was champagne, er waren rozenblaadjes en alle mensen in het restaurant klapten. Natuurlijk zei ik ja."

Een stoere bruiloft was het, ze trouwden in het Prehistorisch Dorp in Eindhoven. De bruids-fotoshoot was in de Efteling, uiteraard bij Raveleijn. En dat bijzondere moment moest niet lang daarna ook worden vereeuwigd in inkt, vonden ze. "Ik heb een zwarte raaf laten tatoeëren, met op de achtergrond de poort van het kasteel, mijn man heeft de vuurspuwende draak."

Inmiddels heeft het stel twee kindjes. Ook de aankondiging van beide zwangerschappen zijn in het attractiepark gedaan. "We namen twee knalrode slofjes van Pardoes mee naar het Sprookjesbos en bij een zingende paddenstoel en bij de taart van Hans en Grietje hebben we foto's gemaakt met de aankondiging 'Een nieuw sprookje start op ....'.

"Die foto's hebben we naar alle vrienden en bekenden gestuurd", vervolgt ze. "Toen ik zwanger was van de eerste, was dat midden in de coronatijd, dus we konden niemand opzoeken. Maar zo hebben we het wel op een leuke manier kunnen aankondigen. Die suikerzoete taart en rood-witte paddenstoel staan nu ook als tattoo op m'n lijf."

"We zijn niet van die Man bijt Hond-typetjes, hoor", benadrukt ze. "Voor ons is gewoon het een plek om als gezin te ontspannen. Als we een drukke tijd hebben gehad of er is iets vervelends gebeurd, dan duiken we lekker het park in."