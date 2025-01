Man (29) wil opnieuw mensen smokkelen en krijgt lange celstraf

Een 28-jarige man moet veertig maanden de cel in, omdat hij in februari vorig jaar betrokken was bij mensensmokkel op een industriegebied in Eindhoven. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald.

De mensensmokkel werd ontdekt door een oplettende beveiliger. Hij zag hoe er 's nachts zes personen een vrachtwagentrailer binnenstapten en twee mannen de trailer afsloten. Eén van die twee mannen kon op de Beatrixkade worden aangehouden, nadat hij eerst werd getaserd door de politie. In de trailer zaten elf mensen met de Irakese of Vietnamese nationaliteit. Vijf van hen waren minderjarig, de oudste was 41. De bedoeling was om hen via ons land naar Engeland te vervoeren. Volgens de rechtbank maakte de verdachte, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zich hiermee schuldig aan mensensmokkel. En dat wordt hoog opgenomen. Hierdoor wordt de bestrijding van illegaal verblijf en illegale toegang tot Nederland en andere landen gedwarsboomd. Ook wordt volgens de rechtbank zo bijgedragen aan het in stand houden van een illegaal circuit. En dit kan gemakkelijk leiden tot vormen van uitbuiting en misbruik van kwetsbare mensen.