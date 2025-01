Bezoekje aan Eindhoven komt Portugese voetbalsupporter duur te staan

Een bezoekje aan Eindhoven in oktober vorig jaar is een supporter van Sporting Clube de Portugal duur komen te staan. De Portugese club speelde die dag tegen PSV. Tijdens de wedstrijd gooide de supporter vuurwerk op de Markt in Eindhoven. Een man liep daardoor zware gehoorbeschadiging op. De Portugees moet een flinke schadevergoeding betalen, zo bepaalde de politierechter dinsdag.

Rond de Champions League-wedstrijd in Eindhoven werden zes mensen opgepakt vanwege onder meer ordeverstoring en belediging. Op de Markt in Eindhoven, waar veel Portugese supporters zich hadden verzameld, werd vuurwerk gegooid. Een man raakte gewond aan zijn oor, doordat vuurwerk vlak bij hem ontplofte.