Veense oudjaarstraditie: brandstichter ontsnapt aan gevangenisstraf

Een 23-jarige man uit Wijk en Aalburg die in december 2023 betrokken was bij het in brand steken van autobanden in Veen, hoeft hiervoor toch niet de cel in. De politierechter in Breda had dit vorig jaar wel bepaald.

De verdachte was in beroep gegaan. Het gerechtshof in Den Bosch had ook alle reden om hem naar de gevangenis te sturen, maar toonde zich gevoelig voor zijn persoonlijke omstandigheden. De man kwam er vanaf met een werkstraf van 240 uur. Hij kreeg weliswaar ook een gebiedsverbod en drie dagen cel, maar die gevangenisstraf heeft hij al in voorarrest uitgezeten. Mocht hij weer de fout in gaan, dan wacht hem 117 dagen cel. In Veen is het elk jaar rond oud en nieuw bal voor jongeren die van vuur(werk) houden. Maar niet bepaald voor mensen die in de buurt wonen waar de brandjes worden gesticht. En al helemaal niet voor de gemeente Altena, die de overlast meer dan beu is. In navolging van de politierechter in Breda heeft ze ook een bondgenoot gevonden in het gerechtshof in Den Bosch. LEES OOK: Dit moet je weten over Veen: een traditie die teruggaat tot de jaren 90