112-nieuws: A59 dicht door politieonderzoek • gewapende overval op Kruidvat

11.09

De verbindingsweg van de A59 en de A16 is dicht in verband met politieonderzoek, zegt Rijkswaterstaat. Verkeer wordt omgeleid via knooppunt Hooipolder via de A27, A58 en A16.

Hoe lang het gaat duren en of het iets te maken heeft met de kapotte vrachtwagen, waardoor de weg eerder al gesloten was, is nog niet bekend.