Eén gewonde nadat een casino opnieuw is overvallen

Het Play World Casino, aan de Kerkstraat in Made is wéér het mikpunt geworden van een overval. Daarbij zou een wapen zijn gebruikt. Er is een medewerker van een extern onderhoudsbedrijf gewond geraakt. Hij is na behandeling zelf naar huis gegaan.

Het casino is al vaker het doelwit van een overval geweest. Eén keer bleek deze in scène gezet door een van de medewerksters die er zelf met de buit vandoor ging. Daarna volgden nog twee overvallen. Volgens een medewerker van het Play World Casino is de gewond geraakte persoon nog in het casino. Er is een ambulance opgeroepen.