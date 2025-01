112-nieuws: botsing op A50 • verraderlijke gladheid

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

07.15 Verraderlijke gladheid Het KNMI waarschuwt voor verraderlijke plaatselijke gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Pas halverwege de ochtend zou de situatie verbeteren.

05.14 Automobilist (12) gestopt Een 12-jarige automobilist is afgelopen nacht in Knegsel aangehouden. De Belgische politie zat achter de jongen aan en vroeg de Nederlandse politie hen hierbij te helpen. Tijdens de politieachtervolging richtte de jongen op diverse plekken schade aan met de auto. Lees hier meer. Foto: Instagram politie Cranendonck-Heeze-Leende

03.52 Weer brand op camping Herpen Op camping De Brug aan de Sint Sebastianusstraat in Herpen woedde gisteravond voor de tweede keer deze maand een felle brand. De brand verwoestte een chalet dat mogelijk fungeerde als café. De brandweer kon ternauwernood voorkomen dat het vuur oversloeg naar een chalet hiernaast. Lees hier meer. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision

02.10 Botsing op A50 Twee auto's botsten gisteravond laat op elkaar op de A50 bij Nistelrode. Zeker twee gewonden zouden in ambulances naar een ziekenhuis zijn gebracht. De schade was enorm, het wegdek was bezaaid met glas. Een berger nam beide auto's mee. Vanwege het ongeluk werd een rijstrook richting Eindhoven tijdelijk afgesloten. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision