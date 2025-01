112-nieuws: files door ongeluk en pech • jongen (17) al hele dag vermist

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

18.35 - Handsfree bellen afgestraft

De politie heeft gisteren onder meer in de buurt van Bergen op Zoom ruim 160 weggebruikers op de bon geslingerd. Het gros van de overtreders (129) had tijdens het rijden een telefoon in de hand en handsfree bellen is verboden. Lees hier meer.

Liveblog

18.01 Jongen (17) vermist op scooter Vanaf vanmorgen halfelf wordt in Deursen-Dennenburg (gemeente Oss) een jongen van zeventien vermist. Hij is blank, heeft een smal postuur en wat lang blond haar met een slag erin. Op zijn rechterhand heeft hij een grote moedervlek. Toen hij voor het laatst werd gezien, op de Dorpenweg in Deursen, droeg hij een licht grijze jas, extreem grote witte sneakers, een donkerblauwe trainingsbroek en een zwarte integraal helm met rode oortjes. Hij verplaatst zich op een goudkleurige scooter

17.48 Verdachten op A27 in kraag gevat Op de snelweg A27, ergens in Brabant, zijn rond tien uur vanmorgen drie mannen aangehouden. De politie heeft dit gemeld. Ze zaten in een auto, die door de politie werd gevolgd na explosies, eerder deze ochtend bij huizen in Baarn en Kortenhoef. Na beide explosies zagen getuigen een auto wegrijden. De informatie over deze wagen en het kenteken is aan de politie doorgegeven. Vervolgens kon met onder meer de inzet van de helikopter de wagen aan de kant worden gezet waarin de drie mannen zaten. De politie onderzoekt of ze inderdaad wat met een of beide explosies te maken hebben gehad. Ook wordt uitgedokterd of er een verband bestaat tussen de twee explosies.

17.34 Kapotte vrachtwagen op A59 Op de snelweg A59 is de rechterrijstrook tussen Drunen-West en Vlijmen afgesloten. Oorzaak: een kapotte vrachtwagen. Over een afstand van 7 kilometer staat stilstaand verkeer, de vertraging is een minuut of 20, meldt de ANWB.

16.42 Ongeluk met meerdere voertuigen bij Eindhoven Door een ongeluk met meerdere voertuigen staat er een file op de A2 ter hoogte van knooppunt De Hogt. Er is één rijstrook dicht richting Den Bosch. De vertraging is een half uur. Er is een berger onderweg. Wachten op privacy instellingen...

16.37 Kapotte vrachtwagen Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch staat een file. De vertraging tussen Best-West en Boxtel-Noord is hierdoor zes minuten. Dit komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.

16.34 Ongeluk op de A27 Er staat een file op de A27 van Breda naar Gorinchem. Dit komt door een ongeluk. De vertraging tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk is een half uur. Door de rommel op de weg zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer moet over de vluchtstrook. Wachten op privacy instellingen...

16.12 Politie rijdt nog een auto klem Meerdere politieauto's hebben vanmiddag een auto klemgereden vlakbij het stadion van PSV op de Vonderweg in Eindhoven. Dit gebeurde iets na een andere klemgereden auto eerder die middag. Inzittenden van de auto, met een buitenlands kenteken, moesten een voor een uitstappen. Bij de aanhouding waren ook meerdere hondengeleiders aanwezig. De kofferbak van de auto is gecontroleerd. Het is nog niet duidelijk waarom de auto gecontroleerd is. Dat kan de politie niet zeggen. Politie rijdt nog een auto klem (foto: SQ Vision).

15.52 Persoon aangehouden met getrokken vuurwapens De politie heeft vanmiddag een auto klemgereden op de Noord-Brabantlaan in Eindhoven. De inzittende werd uit de auto gepraat, terwijl agenten met getrokken wapens de auto onder schot hielden. De auto is vervolgens meegenomen naar het bureau in het centrum. Agenten hebben daar onderzoek gedaan in het voertuig. Veel mensen hebben de aanhouding gezien. In meerdere groepen gaan filmpjes rond van de politieactie. De politie kon zelf niets zeggen over wat hier precies aan de hand was. Persoon aangehouden met getrokken vuurwapens (foto: SQ Vision). Persoon aangehouden met getrokken vuurwapens (foto: SQ Vision).

15.48 Kop-staartbotsing Bij knooppunt Vught zijn vanmiddag twee auto's op elkaar gebotst. De schade door de kop-staartbotsing aan de auto's is flink. Ook is een van de passagiers van de auto's met licht letsel naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Kop-staartbotsing (foto: politie_digitaal_meierij).

14.39 Piepend vogeltje blijkt schommel De brandweer in Eindhoven rukte uit voor een dier in de problemen. Met een hoogwerker ging de brandweer richting een schoorsteen, waar de bewoner van het huis een piepend geluid uit hoorde komen. Hij dacht dat het een vogeltje in nood was, maar na wat onderzoek kwam de buurman lachend naar buiten. Het bleek een piepende schommel te zijn bij de buren. Foto: Arno van der Linden/SQ Vision.

14.26 Auto slipt de berm in Een vrouw is in de berm van de N261 bij Waalwijk terechtgekomen met haar auto. Ze verloor de macht over het stuur, toen ze van de A59 af kwam gereden. Ze kon zelf uit de auto stappen, maar moest wel mee naar het ziekenhuis. Een takelbedrijf heeft haar auto meegenomen en de afrit is dicht door bergingswerkzaamheden. Foto: Erik Haverhals/SQ Vision.

12.46 Vrachtwagen met halal burgers belandt in berm Op de A59, bij de afrit Waalwijk, is een vrachtwagen in een bocht in de berm beland. De afrit is al een uur afgesloten. Er wordt gewacht op een grote takel die de vrachtwagen uit de berm kan halen. In de vrachtwagen zitten 23 pallets met halal burgers. Foto: Erik Haverhals/SQ Vision. Foto: Erik Haverhals/SQ Vision.

12.34 Vast in de chocolaterie Bij een chocolaterie in Oisterwijk zat iemand drie kwartier vast op de wc. De brandweer en een slotenmaker moesten worden ingeschakeld. Zij hebben uiteindelijk de deur kunnen forceren. Net toen de brandweer weg was, zat er wéér iemand op dezelfde wc vast. Ook deze moest worden bevrijd. De deur is aan reparatie toe. Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

12.15 Rotonde Heeswijk-Dinther weer dicht De nieuwe rotonde in Heeswijk-Dinther is alweer dicht. De situatie was te gevaarlijk. Lees hier meer over de rotonde.

11.09 Verbindingsweg dicht door politieonderzoek De verbindingsweg tussen de A59 en de A16 is dicht vanwege politieonderzoek, zegt Rijkswaterstaat. Verkeer wordt omgeleid via knooppunt Hooipolder via de A27, A58 en A16. Hoe lang het gaat duren en of het iets te maken heeft met de kapotte vrachtwagen, waardoor de weg eerder al gesloten was, is nog niet bekend.

10.55 Drogisterij overvallen Aan de Donk in Breda heeft een man het Kruidvat overvallen. De overvaller zou daarbij gedreigd hebben met een steekwapen. Hij heeft geld gestolen en is vervolgens met twee boodschappentassen op de fiets gevlucht. De fiets werd later aangetroffen aan de Essendonk. Mogelijk liggen er ook kleren van hem in de bosjes. Beeld: Perry Roovers/SQ Vision.

10.24 Eén gewonde nadat een casino opnieuw is overvallen Het Play World Casino, aan de Kerkstraat in Made is wéér het mikpunt geworden van een overval. Daarbij zou een wapen zijn gebruikt. Er is een medewerker gewond geraakt. Lees hier meer. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.

10.32 A59 dicht door bergingswerkzaamheden De A59 van Den Bosch naar Breda is dicht. Er moet een kapotte vrachtwagen worden geborgen. Verkeer kan omrijden via de A27, A58 of A16.

09.48 Automobilist overleden na onwelwording Een 53-jarige man is vrijdagochtend overleden nadat hij onwel werd achter het stuur. Dat gebeurde op de Bovensteweg in Oosterhout. Het veroorzaakte een ongeluk tussen twee auto's. De andere bestuurder bleef ongedeerd. Lees hier meer. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.

09.36 Vernielde auto In Breda is een auto vernield. Dat postten de wijkagenten op Instagram. Waar het precies is, weten we nog niet. Er is een buurtonderzoek gestart. Foto: Instagram @wijkagenten_etten_leur.

07.15 Verraderlijke gladheid Het KNMI waarschuwt voor verraderlijke plaatselijke gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Pas halverwege de ochtend zou de situatie verbeteren.

05.14 Automobilist (12) gestopt Een 12-jarige automobilist is afgelopen nacht in Knegsel aangehouden. De Belgische politie zat achter de jongen aan en vroeg de Nederlandse politie hen hierbij te helpen. Tijdens de politieachtervolging richtte de jongen op diverse plekken schade aan met de auto. Lees hier meer. Foto: Instagram politie Cranendonck-Heeze-Leende

03.52 Weer brand op camping Herpen Op camping De Brug aan de Sint Sebastianusstraat in Herpen woedde gisteravond voor de tweede keer deze maand een felle brand. De brand verwoestte een chalet dat mogelijk fungeerde als café. De brandweer kon ternauwernood voorkomen dat het vuur oversloeg naar een chalet hiernaast. Lees hier meer. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision

02.10 Botsing op A50 Twee auto's botsten gisteravond laat op elkaar op de A50 bij Nistelrode. Zeker twee gewonden zouden in ambulances naar een ziekenhuis zijn gebracht. De schade was enorm, het wegdek was bezaaid met glas. Een berger nam beide auto's mee. Vanwege het ongeluk werd een rijstrook richting Eindhoven tijdelijk afgesloten. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision