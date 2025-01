112-nieuws: vier auto's botsen op elkaar • jongen (17) al hele dag vermist

17.48

Op de snelweg A27, ergens in Brabant, zijn rond tien uur vanmorgen drie mannen aangehouden. De politie heeft dit gemeld. Ze zaten in een auto, die door de politie werd gevolgd na explosies, eerder deze ochtend bij huizen in Baarn en Kortenhoef.

Na beide explosies zagen getuigen een auto wegrijden. De informatie over deze wagen en het kenteken is aan de politie doorgegeven. Vervolgens kon met onder meer de inzet van de helikopter de wagen aan de kant worden gezet waarin de drie mannen zaten.

De politie onderzoekt of ze inderdaad wat met een of beide explosies te maken hebben gehad. Ook wordt uitgedokterd of er een verband bestaat tussen de twee explosies.