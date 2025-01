Rokende bijstander gewond na mislukte overval op casino

Het Play World Casino, aan de Kerkstraat in Made is wéér het mikpunt geworden van een overval. Twee gewapende mannen met bivakmuts wilden naar binnen, maar de deur zat op slot. Omdat een onderhoudsmedewerker buiten stond te roken, hebben de daders zich maar tot hem gericht.

Al vaker doelwit Het casino is al vaker het doelwit van een overval geweest. Eén keer bleek deze in scène gezet door een van de medewerksters die er zelf met de buit vandoor ging. Daarna volgden nog twee overvallen.

Zonder buit zijn de daders vertrokken. Er zat een handlanger op ze te wachten in een deelauto. Met z'n drieën zijn ze weggereden en ze worden door de politie nog gezocht.

Volgens een medewerker van het Play World Casino is de gewond geraakte persoon nog in het casino. Er is een ambulance opgeroepen.

