Stankoverlast beperken is lastig: 'Je kunt niet even aan een knop draaien'

Varkensboeren stoten minder stank uit dan op papier staat. Volgens Productenorganisatie Varkenshouderij (POV) zijn de gegevens uit milieuvergunningen van de provincie Brabant verouderd. Veehouderijen die hun geuruitstoot hebben verminderd, zien dit niet in de cijfers terug, en er staan stallen in de dataset die al een tijd leeg zijn.

Dat er plekken in Brabant zijn waar de overlast ernstig is, kan POV bevestigen. “Daar is geen discussie over”, vertelt voorzitter Linda Verriet. “Maar het is voor boeren heel moeilijk om geur te beïnvloeden. Je kunt bij geur niet zomaar aan een knop draaien om het op te lossen.”

Dat het probleem van geuroverlast bestaat, ontkent Verriet niet. Uit onderzoek van onderzoeksbureau Pouderoyen Tonnaer blijkt dat 16.000 Brabanders ‘ernstige hinder’ ervaren van geuroverlast, veroorzaakt door veehouderijen.

Ze wil het probleem niet bagatelliseren, maar volgens de voorzitter is er geen goed onderzoek gedaan naar waar die geuroverlast dan vandaan komt: “Ik ken veel situaties waar gewezen werd naar de varkensbedrijven in de buurt. Terwijl de geuroverlast ook van andere type bedrijven afkomt. Het kan net zo goed een ander type veehouderijbedrijf zijn, of bijvoorbeeld een afvalbedrijf.”

Volgens de voorzitter zit er een verschil tussen de theoretische geurbelasting en wat er in de praktijk wordt ervaren. Zo kan het volgens Verriet dat een varkensbedrijf op papier voor een overbelaste situatie zorgt, maar dat mensen er geen overlast ervaren. Door goed contact met de buurt te houden, kan volgens haar de overlast beperkt blijven: “Als bijvoorbeeld de luchtwasser een dagje uit moet vanwege onderhoud, meld dat dan aan de buurt. Daar hebben ze alle begrip voor.”