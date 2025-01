Het is weer mis met leerlingenvervoer speciaal onderwijs: 'Regent klachten'

Sinds het begin van dit jaar zijn er weer problemen met het leerlingenvervoer in Breda en omgeving. Ouders klagen over wisselend personeel, kinderen worden te laat opgehaald en er zijn chauffeurs die geen ervaring hebben met leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan. "Ik heb soms geen idee aan wie ik mijn kind mee geef. Dat geeft me geen veilig gevoel", zegt een moeder.

Michel Verschuren, raadslid voor de SP in Breda, zit in een appgroep waar ouders klachten over het leerlingenvervoer kunnen delen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er problemen zijn. Na de zomervakantie van 2023 regende het klachten. Door veel druk en toezicht van de gemeente werden die na enkele maanden grotendeels opgelost. Nu lijkt het of de kinderen en ouders weer terug bij af zijn. LEES OOK: Tientallen klachten rond leerlingenvervoer speciaal onderwijs: 'Stressvol' "Er kwam in de appgroep af en toe nog een probleem binnen, maar dat was dan snel geregeld. Sinds begin dit jaar regent het weer klachten”, zegt Verschuren. "Met name over de vele verschillende chauffeurs. Het lijkt wel een déjà vu." Jeroen den Ridder uit Breda heeft een dochtertje van tien die gebruikmaakt van het leerlingenvervoer. Ze heeft een zeldzaam syndroom, dat heeft effect op haar spieren, en een gehoorapparaatje en ‘heeft daarom extra aandacht nodig’. Klachten heeft Jeroen genoeg. "Het ging een tijdje goed, maar het is weer helemaal mis: de ritplanning is ontzettend wisselvallig en de app werkt heel slecht.” Met de app kunnen ouders zien wanneer het vervoer komt en of ze op school zijn aangekomen, of weer thuiskomen.

"Ik was mijn dochter een keer kwijt. Dat was behoorlijk heftig."

Jeroen is zijn dochter zelfs een keer kwijtgeraakt. "Ik kon op de app niet zien waar ze was. Toen heb ik de helpdesk van Connexxion gebeld. Daar wisten ze het ook niet. Dat was behoorlijk heftig." Daarnaast ergert hij zich aan de vele verschillende chauffeurs. "Eerst hadden we een vaste chauffeur en dat was voor ons fantastisch, maar die is er afgehaald." Volgens hem heeft de onbetrouwbaarheid enorm veel impact. "Als het vervoer voor mijn dochtertje er niet is, betekent dat automatisch dat mijn zoontje van 6 ook te laat is op zijn school, of dat ik te laat aan mijn werk kan beginnen. Mijn dochter komt vaak een paar uur te laat thuis en daardoor mist ze bijvoorbeeld een zwemles. Het levert veel spanningen op." Toch wil hij niet te hard klagen: "Wij zijn niet eens het meest schrijnende geval."

"Sinds enkele weken is het een puinhoop."

Clarissa Roelants uit Prinsenbeek, moeder van een zoontje van tien die afhankelijk is van het leerlingenvervoer, bevestigt dat de problemen sinds begin dit jaar enorm zijn toegenomen. "Donderdag was de onzekere dag, de enige dag zonder de vaste chauffeur. Sinds enkele weken is het een puinhoop." Ze ziet dat het huidige tekort aan personeel bij Connexxion wordt aangevuld door zelfstandigen. "Er komen chauffeurs die op zaterdagavond in het centrum van Breda staan. Pas kwam er een met een geel kenteken, een eigen auto. Er zitten heus leuke chauffeurs bij, maar hoe bevoegd zijn die om dit soort leerlingen te vervoeren? Iemand met epilepsie bijvoorbeeld?" Bovendien werken zelfstandige chauffeurs niet met de app van Connexxion en kan ze niet zien of haar zoon op school is aangekomen. "Hij stuurt me nu iedere dag een appje dat hij veilig is aangekomen. Dat deed hij hiervoor nooit." Thijs, die niet met zijn achternaam genoemd wil worden, is de vader van een 8-jarig zoontje 'met een ontwikkelingsachterstand op verschillende gebieden'. Hij maakt vier dagen per week gebruik van het leerlingenvervoer.

"Ik heb mijn zoontje voorzien van een GPS-tracker."

"Dat ging een tijdje goed", zegt Thijs. Hij ergert zich kapot aan de app. Die werkt zelden tot nooit. "Ik ben softwareengineer en zie zo wat er beter kan. Ze hebben gekozen voor de goedkoopste app en een te lage servercapaciteit." Omdat de app zelden werkt, heeft hij zijn zoontje voorzien van een GPS-tracker. "Ik ben niet van dit soort maatregelen, maar ik kon niet anders." Volgens Thijs doet de gemeente echt alles wat ze kunnen. De kern van het probleem ligt volgens hem aan de aanbesteding van het vervoer aan Connexxion. "Alles moet goedkoop, het is voor Connexxion massawerk in plaats van maatwerk. Als er een euro bezuinigd kan worden, doen ze het. Het is niet meer dan euro's tellen." Wethouder Arjen van Drunen van Onderwijs ‘baalt ontzettend’ van de nieuwe problemen bij Connexxion. "Vorig jaar leken we het lek boven water te hebben en is het goed gegaan, maar sinds begin dit jaar zijn er veel klachten", weet hij. "We hebben afgelopen week ook met Connexxion gesproken om een stappenplan te maken. Let wel, de problemen zijn lang niet zo groot als anderhalf jaar geleden, maar daarom moeten ze wel worden opgelost."

"Wij herkennen ons niet in de genoemde klachten"