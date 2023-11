Leerlingenvervoer nog steeds een zooitje, flinke boete voor vervoersbedrijf

De gemeente Breda gaat chauffeurs die normaal alleen ouderen rondrijden inzetten om kinderen van het speciaal onderwijs naar school te brengen. Op die manier moeten de problemen in het leerlingenvervoer worden opgelost. Ondertussen gaat de gemeente op zoek naar een andere vervoerder, die bij kan springen als ook dat niet helpt. Vervoerder Connexxion had tot 1 november de tijd om orde op zaken te stellen, maar dat is niet gelukt. Daarom grijpt de gemeente nu in.

Sinds de start van het nieuwe schooljaar is het leerlingenvervoer in Breda een zooitje. Kinderen worden te laat of soms zelfs helemaal niet opgehaald. Ondertussen hebben 47 kinderen helemaal geen vervoer naar school, omdat ze nog steeds op de wachtlijst staan.

"Deze problemen duren al zolang dat we onorthodoxe maatregelen moeten inzetten."

Er worden in de ochtendspits tijdelijk zogenoemde Wmo-chauffeurs ingezet. Die rijden normaal gesproken op de regiotaxi en brengen bijvoorbeeld ouderen die slecht ter been zijn weg. Dat betekent dat zij voorlopig hun afspraken moeten verzetten als ze 's ochtends vroeg met de regiotaxi willen gaan. Een uitzondering geldt voor rouw, trouw en medische afspraken. “Dat is een keuze die ik liever niet had gemaakt”, zegt wethouder Arjen van Drunen. “Maar de problemen met het leerlingenvervoer duren al zolang dat we onorthodoxe maatregelen moeten inzetten. Want we willen dat alle kinderen eindelijk weer op school kunnen komen.” De gemeente hoopt dat de wachtlijst en de problemen daarmee worden weggewerkt. Maar als ook dat niet voldoende blijkt te helpen, wordt tijdelijk een ander vervoersbedrijf ingeschakeld. “We hebben met Connexxion afspraken voor vijf jaar en daar moeten we ons aan houden”, legt de wethouder uit. “Wel kunnen we een gedeelte weghalen en ergens anders onderbrengen. Dit geeft Connexxion de tijd om intussen orde op zaken te stellen en nieuwe chauffeurs te zoeken.”

“Ze krijgen een boete van enkele tienduizenden euro’s.”