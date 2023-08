Ian (5) is doof en wacht urenlang op schoolplein op taxi die niet komt

Het vertrouwen in vervoersbedrijf Connexxion is bij Evita Warmenhoven uit Breda helemaal weg. Haar 5-jarige zoontje Ian gaat iedere dag met de taxi naar school in Rotterdam, omdat hij doof is en een leerachterstand heeft. Vorige week was de taxi al steevast te laat. Maar dinsdag kwam er na schooltijd helemaal geen busje opdagen om Ian op te halen. “Hij heeft daar uren op het schoolplein gestaan”, zegt Evita woedend.

Ze is een van de vele ouders die zich al dagen opwinden over het slechte vervoer van de kinderen. Connexxion heeft problemen met de planning, waardoor kinderen te laat of zelfs helemaal niet naar school worden gebracht of opgehaald. Vorig jaar was er volgens Evita nog geen vuiltje aan de lucht. Toen werd haar zoon nog opgehaald door een ander taxibedrijf en dat ging vrijwel vlekkeloos. Ian had altijd dezelfde chauffeur en en had met hem een band opgebouwd. Maar vanaf dit schooljaar werkt de gemeente Breda samen met Connexxion en dat bedrijf maakt er volgens Evita een puinhoop van. “Hij werd al meteen de eerste week veel te laat opgehaald en telkens door een andere chauffeur”, vertelt Evita. De school begint om kwart voor negen, maar Ian was er soms pas om tien uur. “Hierdoor heeft hij al logopedie en fysiotherapie gemist”, zegt ze.

“Ik heb besloten om hem thuis te houden om nog meer stress te voorkomen."