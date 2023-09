Problemen met leerlingenvervoer duren nog maanden, compensatie voor ouders

De problemen met het leerlingenvervoer voor het speciaal onderwijs kunnen nog maanden aanhouden. Een datum wanneer het wel opgelost is, durft de Bredase wethouder van Onderwijs, Arjen van Drunen, niet te noemen. “De realiteit is dat Connexxion 25 chauffeurs tekort komt. Dat is niet zomaar geregeld." Ondertussen gaat de gemeente ouders een kilometervergoeding betalen, als ze hun kind nu zelf naar school brengen.

De wethouder kreeg donderdagavond in de gemeenteraad vragen over de grote problemen in het leerlingenvervoer voor kinderen in het speciaal onderwijs in de regio Breda. Ze worden te laat of soms helemaal niet opgehaald en ook zijn er problemen met de vele wisselingen van de chauffeurs, of personeel dat niet altijd geschikt is om met deze groep kinderen om te gaan.

'We zijn de grip kwijt'

“Als er na vijf weken nog steeds grote problemen zijn, dan kun je niet anders concluderen dat we de grip op dit dossier kwijt zijn”, zegt Van Drunen tegen Omroep Brabant. “Ik snap dat iedereen wil weten wanneer de problemen opgelost zijn, maar ik kan gewoon geen datum geven. Dat kan Connexxion ook niet en daar praat ik minstens een keer per week mee.”

Volgens de PvdA-wethouder is het in de huidige arbeidsmarkt moeilijk om de benodigde mensen te vinden en worden daarom ‘onalledaagse maatregelen’ genomen. Zo zijn tien mensen met een uitkering benaderd om voor Connexxion te komen werken. Daarnaast ligt er een welkomstbonus van duizend euro netto klaar voor nieuwe medewerkers. De klachten van ouders gaan niet alleen over het te laat komen, maar ook over de chauffeurs. Dus die nieuwe chauffeurs moeten ‘ook nog eens geschikt zijn’.

Kilometervergoeding voor ouders

Mensen die kosten hebben gemaakt om leerlingen zelf naar school te brengen, kunnen vanaf vrijdag via de gemeente aanspraak maken op een kilometervergoeding van 21 eurocent per kilometer. De regeling is er voor iedereen, benadrukt de wethouder. “Niet alleen voor ouders en verzorgers, maar ook de tante, buurman of leraar die een kind naar school heeft gebracht of terug naar huis heeft gebracht.”

Connexxion is afgelopen woensdag ‘in gebreke gesteld’ door de gemeente. Dit is een formele stap en betekent dat de gemeente zelf onderaannemers kan inzetten, ‘al hebben we liever dat Connexxion dat regelt’. Ook kunnen er boetes worden uitgedeeld, maar daar is het de wethouder niet om te doen. “We zijn heel kritisch, maar uiteindelijk moeten we de problemen toch samen met Connexxion oplossen.”

Dat de vervoersproblemen de komende weken en mogelijk zelfs nog niet voor het einde van dit jaar zijn opgelost, noemt Van Drunen ‘een hard gelag' voor alle ouders en verzorgers. “Dit staat natuurlijk ver af van wat wij als overheid proberen na te streven, maar ik kan het niet mooier maken dan het is. Het is helaas de harde waarheid en dat raakt mij enorm.”

