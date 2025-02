'Efteling op glad ijs door aanscherping huisregels'

De Efteling heeft haar huisregels aangescherpt om te voorkomen dat er in het pretpark wordt gedemonstreerd. Volgens advocaat Willem Jebbink, die gespecialiseerd is in demonstratievrijheid, is die aanpassing niet nodig. "Door de aanscherping roept het pretpark de verdenking op zich dat het gaat discrimineren."

Aanleiding aanscherping "Door expliciet levensbeschouwelijke uitingen te noemen in de huisregels werpt de Efteling daarom de verdenking op zich dat ze ooit gaan discrimineren. Ze mogen in theorie al iedereen weigeren maar niet op basis van religieuze overtuiging, huidskleur, handicap, seksuele voorkeur, enzovoort", legt advocaat Jebbink uit.

"Dat aanscherpen van de huisregels van het pretpark is helemaal niet nodig. De Efteling mag altijd al iedereen uitzetten als ze daar aanleiding voor heeft, zolang het maar niet discriminerend is. Het lijkt me alleen commercieel onhandig om dat uitzetten van bezoekers te gemakkelijk te doen", reageert Jebbink.

Discriminatie "Met het noemen van levensbeschouwelijke uitingen bevindt de Efteling zich op glad ijs", vertelt advocaat Willem Jebbink. "Dat kan betekenen dat het dragen van een ketting met kruisje of een keppeltje genoeg is om iemand het park uit te zetten. Dat gaat tegen het grondrecht vrijheid van godsdienst in en is discriminatie."

In de reglementen van de Efteling is onlangs opgenomen dat 'het uiten van (levensbeschouwelijke of politieke) overtuigingen of het houden van demonstraties' niet is toegestaan.

Directe aanleiding voor het aanpassen van de Efteling-huisregels is de groep bezoekers die afgelopen september alweer buitenstond, voordat ze in een attractie waren geweest. De beveiliging liet de groep vrienden niet door omdat één van hen een waterfles bij zich had met daarop stickers van Milieudefensie en een sticker met de tekst 'Free Palestina'. De 26-jarige bezoeker was weliswaar eerder gearresteerd bij een demonstratie van Extinction Rebellion. "Maar wij waren er gewoon voor een gezellig dagje Efteling", vertelde ze eerder tegen Omroep Brabant. "We hadden geen spandoek bij, niks. We zouden ook niet weten waar tegen we konden demonsteren."

Overtrokken

Maar de beveiliging van de Efteling kon wel een reden bedenken. Die dag vierde oliegigant TotalEnergies een jubileum in het park. De beveiliging was daarom extra alert op potentiële actievoerders. Daarom is er toen volgens een woordvoerder van de Efteling 'uit voorzorg gehandeld'.

Eerder betwijfelde mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas of het uitzetten van deze groep bezoekers wel rechtmatig was. Naast dat hij de reactie van de Efteling overtrokken vond, vond hij dat er sprake was van vooroordelen en dus discriminatie.

Subjectief

Ook advocaat Klaas denkt dat de Efteling het niet gemakkelijker voor zichzelf heeft gemaakt met deze aanscherping. "Dat is een geheel verbod op het uiten van een politieke overtuiging niet. Het verbod is niet proportioneel en niet noodzakelijk."

"De 'intentie om dit te uiten' is ook veel te subjectief", gaat hij verder. "Daarbij zie je dat dit ruimte laat voor onderscheid. Een jongere met een XR-button wordt er waarschijnlijk wel uitgepikt maar een oudere man met een ChristenUnie-sjaaltje niet. Je krijgt dan dat alleen sommige meningen niet mogen."

LEES OOK:

Efteling staat geen demonstraties toe, park past regels aan

Efteling had 'activisten' niet uit park mogen zetten, vindt advocaat