Broer en zus moeten lang de cel in voor wapenbezit, maar ze zijn spoorloos

Een man van 38 en zijn zus van 42 uit Tilburg moeten beiden jarenlang de cel in voor verboden wapenbezit. De rechtbank in Amsterdam heeft dit dinsdag bepaald. De man kreeg acht jaar gevangenisstraf, de vrouw tien maanden minder, omdat de afhandeling van haar zaak te lang heeft geduurd in de ogen van de rechter.

Het is alleen nog maar de vraag wanneer ze de straf gaan uitzitten. De man is nooit aangehouden en staat op een Europese opsporingslijst. De vrouw is voortvluchtig nadat ze eerder voorlopig werd vrijgelaten.

Gigantisch wapenarsenaal

Op 7 oktober 2020 werden in het Belgische Ravels 21 automatische machinegeweren, elf pistolen, 1352 kogels en geluidsdempers gevonden. Ze lagen in een huis en een garagebox die er naast stond. De Tilburgse huurde het huis en was er de hoofdbewoner. Zij werd bij de controle aangehouden. Haar broer zou er volgens de rechtbank ook wonen, maar hij is onvindbaar.

De vervolging is overgedragen aan het Openbaar Ministerie in ons land, omdat de verdachten (ook) op een adres in Nederland waren ingeschreven. De rechtbank in Amsterdam vindt dat beiden een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf verdienen. Het gaat immers om een grote hoeveelheid (automatische) vuurwapens en munitie die is ontdekt en bovendien hadden hiermee ernstige misdrijven gepleegd kunnen worden. Er was tegen beiden ruim tien jaar cel geëist.