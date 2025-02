Duizenden illegale vapes gevonden: dit is hoe makkelijk ze te krijgen zijn

De verkoop van vapes met smaakjes is sinds 1 januari vorig jaar al verboden in Nederland. Maar niet iedereen houdt zich aan dat verbod. Zo werden afgelopen maand 18.351 illegale vapes en navullingen in beslag genomen in Eindhoven. Voor jongeren is het nog steeds simpel om aan vapes met een smaakje te komen. We leggen je uit hoe dat zit.

Sinds vorig jaar mogen alleen nog vapes met tabaksmaak verkocht worden. Tabak zou minder aantrekkelijk zijn voor kinderen en jongeren. Maar jongeren trekken zich niet veel aan van dat verbod. Sinds ze niet meer terecht kunnen in lokale winkels, wijken ze massaal uit naar social media. Omroep Brabant sprak vorig jaar met jonge vapers en vape-dealers. Ook vulden tientallen jongeren een enquête van Omroep Brabant in over vapen. Daaruit werd duidelijk dat vooral Telegram en Snapchat populair zijn onder dealers. LEES OOK: ‘Telegram-vapes’ gevaarlijker dan gedacht: ‘Dit is een eye-opener’ Een deal op die platforms blijkt makkelijk en snel gemaakt. Jongeren sturen een berichtje naar een meestal anonieme dealer op Telegram of Snapchat. Vaak reageert deze dealer dan snel met een lijst waarop het aanbod en de prijzen staan.

De jonge vapers hoeven vervolgens alleen nog een bestelling door te geven en een plek af te spreken waar ze de deal willen afhandelen. De afspraak zelf duurt vaak slechtje een minuutje. De jongere geeft het geld en krijgt de vapes. “Ik heb mijn vapes met een smaakje al binnen een uur na het benaderen van mijn Snapchat-dealer”, zo vertelde een van de ondervraagde jongeren. Omroep Brabant sprak vorig jaar met jongeren en een dealer, dat zie je in HOE..?

