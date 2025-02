Roosendaal wil ondanks protest driehonderd vluchtelingen opvangen in Heerle

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal blijven bij hun plan om in Heerle maximaal driehonderd vluchtelingen op te vangen. Ze zouden vanaf 1 juli ondergebracht moeten worden langs de snelweg A58 bij de Bergsebaan. De opvang is bedoeld voor ten hoogste vier jaar. Tegen het plan werd vorig jaar fel geprotesteerd in Heerle. Een groot deel van de ruim 1800 inwoners vindt het beoogde aantal van driehonderd asielzoekers een te grote belasting voor hun dorp. Ook nu zien ze geen heil in de opvang en vooral niet in de gekozen locatie.

B en W zeggen dat ze niet onder een grootschalige opvang uit kunnen. Door de spreidingswet is de gemeente verplicht 250 reguliere opvangplaatsen en vijftig plekken voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) aan te wijzen. Hierover is het college in gesprek geweest met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Woordvoerder Ginger van den Oever van de werkgroep AZC Heerle is niet verbaasd over de stap van de gemeente. “We hadden dit verwacht en we zijn blij dat er nu data bekend zijn geworden over de besluitvorming. Nu weten we na een jaar eindelijk waar we aan toe zijn zodat we erop kunnen reageren.”

De werkgroep die tegen de komst is, vindt de locatie die de gemeente heeft aangewezen nog steeds ‘volstrekt ongeschikt’. Daarnaast verwijten ze het college dat ze vast blijven houden aan deze plek terwijl het COA eerder de locatie had afgekeurd. Het AZC ligt ingeklemd tussen de spoor- en snelweg en vlakbij een afvalverwerking. ‘We zijn niet tegen opvang van vluchtelingen maar die stop je toch niet weg ‘in the middle of nowhere. Dit slaat helemaal nergens op”, aldus Van den Oever.