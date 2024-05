Komst azc vertraagd door landelijke plannen migratie

De komst van een nieuw asielzoekerscentrum langs de snelweg A58 bij Heerle is voor onbekende tijd uitgesteld. De Roosendaalse gemeenteraad hakt voorlopig geen knoop door over het plan, nu bekend is dat het kabinet het asielbeleid wil aanscherpen. En de spreidingswet, die ervoor zorgt dat asielzoekers eerlijk over het land worden verdeeld, hoogstwaarschijnlijk wordt afgeschoten door de Tweede Kamer. Het plan voor een opvang in Heerle is echter ook niet helemaal van de baan.

Het gaat om een opvang voor maximaal vier jaar aan de Bergsebaan, in de buurt van verzorgingsplaats Wouwse Tol Noord. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil daar vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers en 250 reguliere vluchtelingen onderbrengen.

De gemeenteraad zou op 20 juni een besluit nemen over de komst van de opvang. Voor die datum stond een inspraakavond voor bewoners gepland en een debat in de raad. Al die bijeenkomsten worden afgeblazen 'tot er meer duidelijkheid is over de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot migratie- en asielbeleid", aldus de gemeente.

Geen afstel

Van uitstel komt echter waarschijnlijk geen afstel, gezien het tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen.

"De nood is nog steeds hoog en de acute problematiek voor de aanmeldcentra in Ter Apel en Budel speelt nog steeds. Ook zijn er nog steeds te weinig opvanglocaties in het land. Als college van de gemeente Roosendaal willen én blijven we onze verantwoordelijkheid houden naar zowel onze inwoners, als naar vluchtelingen, als naar andere gemeenten waar de druk op de opvang van vluchtelingen momenteel erg hoog is", schrijft de gemeente in een persbericht.

'Positief'

Woordvoerder Ginger van den Oever van het actiecomité ‘Laat Heerle met rust’ reageert ‘positief’ op het besluit van de gemeente. “We hadden zelf ook om uitstel gevraagd omdat we nog geen antwoord hebben gehad op vragen die we hebben gesteld aan het COA en de gemeente.”

“Dit besluit zat er wel aan te komen, gezien de ontwikkelingen in Den Haag. Ik denk daarom dat het verstandig is dat de gemeente een pas op de plaats maakt, omdat de spreidingswet zo goed als zeker van tafel gaat.”

“We hopen dat er van uitstel afstel komt. De locatie langs de snelweg en vlak bij de spoorlijn is totaal ongeschikt voor een azc. We hebben nooit gezegd dat er geen ruimte moet zijn voor de opvang van asielzoekers in de gemeente, maar niet op deze plek", aldus van den Oever.