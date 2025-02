Experts: 'Veiligheid in dakdekkersoorlog is niet alleen Mikkers’ taak'

Het is te makkelijk om alleen naar burgemeester Jack Mikkers te wijzen voor de veiligheid in Den Bosch tijdens de dakdekkersoorlog, vinden experts. Ze benadrukken dat het Openbaar Ministerie, de politie en de inwoners zelf ook een belangrijke rol spelen. "Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het zou goed zijn als inwoners zich daar bewust van zijn", zegt crisiscommunicatie-expert Roy Johannink.

De zichtbaarheid van een burgemeester tijdens een crisis zoals de dakdekkersoorlog in Den Bosch is van groot belang, volgens universitair docent Wouter Jong. Hij promoveerde in 2019 aan de Universiteit van Tilburg op leiderschap van burgemeesters tijdens crises.

“Een burgemeester zal vanuit zijn of haar rol vooral zichtbaar aanwezig willen zijn om met inwoners in gesprek te gaan. En te benadrukken dat het probleem zijn aandacht heeft. Denk aan burgemeester Jan van Zanen in Den Haag, die zich kort na de explosie op de Tarwekamp liet zien. Maar de situatie in Den Bosch is echter complexer, omdat de explosies al maanden aanhouden en het niet een crisis is die achter de rug is”, zegt hij.

Vier op de tien Bosschenaren vinden dat Jack Mikkers te weinig zichtbaar is tijdens de dakdekkersoorlog, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. “Zolang het politieonderzoek loopt, is het begrijpelijk dat een burgemeester zich afvraagt hoe vaak hij met bewoners in gesprek kan gaan. Op een gegeven moment valt immers weinig nieuws te melden, behalve dat het de volle aandacht heeft."

Het belangrijkste is, volgens Jong, om te laten zien dat de crisis ook bij de gemeente prioriteit heeft. “Dit kan via artikelen op de gemeentelijke website, berichten van de politie en het Openbaar Ministerie of via de media. Daar is niet één juiste aanpak in.”