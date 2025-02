Dakdekkersoorlog: burgemeester onzichtbaar voor bijna helft Bosschenaren

Ruim een op de drie inwoners van Den Bosch vindt dat de gemeente haar inwoners (beter) had moeten informeren over de dakdekkersoorlog. “De gemeente moet meer zichtbaar zijn. Ik krijg nu het gevoel dat er niet veel gebeurt”, zegt een verontruste inwoner. Ook vinden de Bosschenaren dat hun burgemeester Jack Mikkers onvoldoende zichtbaar is.

De dakdekkersoorlog was voor Omroep Brabant aanleiding samen met Kieskompas een representatief onderzoek onder inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch te doen. Daarin werd ook gevraagd naar de rol van de gemeente. “Ik verwacht niet veel van deze gemeente”, zegt een inwoner cynisch. "En Mikkers kan sowieso erg weinig." Informeren

Een op de drie Bosschenaren vindt dat de gemeente tekortschiet als het gaat om het informeren van de burgers over de dakdekkersoorlog. Ze vinden vooral dat de gemeente via brieven, mails of huis-aan-huisbladen had moeten communiceren over oorzaken, aanpak, maatregelen en tiplijnen. Ook vindt vier op de tien deelnemers dat burgemeester Jack Mikkers niet zichtbaar genoeg is rondom het conflict.

Bosschenaren vinden dat de gemeente hen beter moet informeren over de dakdekkersoorlog

“Ze moeten ingrijpen. Vergunningen intrekken of preventief alle dakdekkers bij elkaar brengen voor bemiddeling”, reageert één van de ondervraagden. “Als in mijn wijk een dakdekkersbedrijf zou zitten, zou ik dat graag willen weten via een brief van de gemeente. Met daarin alle informatie die nodig is, zoals welke maatregelen je kunt nemen en een meldingslijn.” LEES OOK: Deel Bosschenaren voelt zich onveilig door dakdekkersoorlog: 'Ik ben bang' Burgemeester Jack Mikkers zegt hierover: “Bij veel van de aanslagen waarvan we weten wat er is gebeurd, hebben we brieven gestuurd of zijn we fysiek in de buurt aanwezig geweest. Mensen nu al waarschuwen voor iets wat nog niet is gebeurd, kan ik niet doen. Dat gaan we ook niet doen, want daarmee criminaliseren we een branche en een wijk of buurt.”

De burgemeester vervolgt: “Ik denk dat wij samen met het Openbaar Ministerie, de politie, de gemeente, wijkmanagers, hulpverleners en buurtgenoten aan de slag moeten om de veiligheid in de stad te vergroten. Ik heb daar een bepaalde verantwoordelijkheid in en die wil ik nemen, gefocust op de drie groepen slachtoffers: de directe slachtoffers, de directe omgeving en de rest van de gemeente”, aldus de burgemeester. Brief van gemeente

Na een aanslag stuurt de gemeente een brief naar directe buren, blijkt uit reacties. Daarin wordt ook slachtofferhulp aangeboden. “De informatie in die brief is vrij summier”, reageert een bewoner. “Een ander zegt: “Ik snap dat ze geen details kunnen prijsgeven, maar een algemeen bericht laat wel merken dat de gemeente zich ermee bezighoudt.”

Bosschenaren over de zichtbaarheid van burgemeester Jack Mikkers in de dakdekkersoorlog

Ook een meldpunt is volgens ondervraagden een goede optie. Daarnaast staat openheid centraal in veel antwoorden. “Transparantie is meer vertrouwen”, is één van de reacties. Een ander schrijft: “We waren niet op de hoogte waarom er ongeregeldheden waren. Het was nogal verontrustend.” Mikkers reageert: “Dat hebben we allemaal aangeboden nadat er een explosie is geweest. Als ik in een glazen bol kon kijken en kon voorspellen waar een explosie zou plaatsvinden, zou dat anders zijn. We kunnen alleen reageren op wat er is gebeurd”, aldus burgemeester Mikkers. ‘Dakdekkersoorlog te laat onderkend’

Volgens de ondervraagde Bosschenaren reageert de gemeente niet alleen ondermaats, maar ook te laat. “Het duurde te lang voordat onderkend werd dat het om een dakdekkersoorlog ging”, vertelt een Bosschenaar. “Mijn zoon heeft een werkbusje, we zijn best wel een tijdje bang geweest dat het ook bij ons voor de deur kon gebeuren.” Burgemeester Mikkers blikt hierop terug en zegt: “Bij veel van de aanslagen waarvan we weten wat er is gebeurd, hebben we brieven gestuurd of zijn we met buurttenten geweest en fysiek aanwezig geweest. Mensen nu al waarschuwen voor iets wat nog niet is gebeurd, kan ik niet doen. Dat gaan we ook niet doen, want daarmee criminaliseren we een hele branche en een wijk of buurt.”

Over de dakdekkersoorlog Den Bosch heeft al ruim een halfjaar te maken met een dakdekkersoorlog. Sinds de zomer zijn er zeker 25 brandstichtingen en explosies geweest bij voertuigen en huizen van dakdekkers. Het draait allemaal om afgepakte klanten en conflicten in het criminele milieu. Tot nu toe zijn er drie verdachten in beeld, ze zijn allemaal wel weer vrijgelaten. Tot op de dag van vandaag krijgen politie en gemeente moeilijk grip op de situatie.