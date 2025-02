Deel Bosschenaren voelt zich onveilig door dakdekkersoorlog: 'Ik ben bang'

Ruim een kwart van de inwoners van de gemeente Den Bosch voelt zich minder veilig door de dakdekkersoorlog. Dat blijkt uit een representatief onderzoek door Kieskompas in opdracht van Omroep Brabant. Door het slepende conflict nemen Bosschenaren maatregelen, zoals het installeren van camera’s en alarmsystemen. Ze parkeren de auto niet meer naast een dakdekkersbusje.

De dakdekkersoorlog was voor Omroep Brabant aanleiding om samen met Kieskompas een onderzoek te doen onder inwoners van de gemeente 's-Hertogenbosch. Na ruim een halfjaar, waarin ruim 25 explosies en branden zijn geweest in de Brabantse hoofdstad, zit de schrik er goed in bij Bosschenaren. Zo zegt een inwoner: “De explosies zijn zo enorm heftig, dat ik bang ben dat bij mij de ramen eruit klappen.” Angst voor nieuwe aanslagen

Meer dan een kwart van de inwoners voelt zich minder veilig door de aanslagen. Deze groep woont vooral in wijken waar de aanslagen plaatsvinden, zoals de Hambaken, Kruiskamp en Maaspoort. Inwoners uit rustigere delen van de gemeente, zoals het centrum en dorpen in de gemeente, voelen zich niet minder veilig en hebben weinig last van de dakdekkersoorlog.

Bosschenaren zijn bang voor nieuwe aanslagen in hun wijk of buurt.

Bosschenaren merken onrust, zorgen en angst bij zichzelf en stadsgenoten. “Er staan 's avonds en 's nachts in mijn wijk soms busjes van dakdekkers geparkeerd die er eerder niet stonden”, zegt een inwoner. En dat zorgt voor angst en extra alertheid. Zo is de angst voor nieuwe aanslagen groot, blijkt verder uit het onderzoek. Een kwart van de Bosschenaren is bang voor nieuwe aanslagen en een op de zeven is bang om zelf (onbedoeld) slachtoffer te worden van de dakdekkersoorlog.

Over de dakdekkersoorlog Den Bosch heeft al ruim een halfjaar te maken met een dakdekkersoorlog. Sinds de zomer zijn er zeker 25 brandstichtingen en explosies geweest bij voertuigen en huizen van dakdekkers. Het draait allemaal om afgepakte klanten en conflicten in het criminele milieu. Tot nu toe zijn er drie verdachten in beeld, ze zijn allemaal wel weer vrijgelaten. Tot op de dag van vandaag krijgen politie en gemeente moeilijk grip op de situatie.

Camera’s en brandblussers

Bosschenaren nemen maatregelen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van het conflict. Zo parkeert een op de drie inwoners hun auto niet meer in de buurt van een dakdekkersbusje. “Ik parkeer mijn auto niet meer naast een dakdekkersbusje en parkeer alleen nog onder lantaarnpalen”, schrijft een inwoner, die in zijn buurt een dakdekkersbusje heeft zien uitbranden.

Bosschenaren parkeren hun auto niet meer bij een dakdekkersbusje.

Het is een reactie die veelvuldig terugkomt in het onderzoek. Zo schrijft een inwoner dat zijn buren dakdekker zijn: “Ik heb hen gevraagd of ze hun busje niet meer in onze straat willen parkeren. Daar hebben ze gehoor aan gegeven.” Verder zegt een kleiner deel, een op de twintig inwoners, dat ze camera’s en alarmsystemen hebben geïnstalleerd door de onrust in de dakdekkerswereld. Ook zijn er andere maatregelen genomen. “Ik heb een brandblusser aangeschaft, zaklamp naast het bed gelegd en de vluchtroutes getest”, zegt een Bosschenaar. Een ander vult aan: “Ik ben ook alerter als ik in de buurt rondloop.” Vertrouwen in Bossche dakdekkers

Door de dakdekkersoorlog worden dakdekkers uit Den Bosch niet meer vertrouwd. Zo huurt slechts een kwart van de inwoners nog zonder enige twijfel een dakdekker uit de stad in. Vier op de tien ondervraagden weigert zelfs een Bossche dakdekker. “Ik wens ze niet meer aan de deur te krijgen. Het begint met het schoonmaken van de goot en eindigt met dat het dak vernieuwd moet worden. Stelletje geboefte.”

Bosschenaren vertrouwen dakdekkers uit Den Bosch niet meer.

Het veiligheidsgevoel en vertrouwen in dakdekkers daalt door de ruim 25 aanslagen bij dakdekkers, maar ook door andere praktijken rond dakdekkers. “Dagelijks staat er een dakdekkersbus naast mijn huis en er wordt openlijk drugs gedeald”, schrijft een inwoner. Een ander reageert: “Er staan dagelijks vier tot zeven dakdekkersauto’s voor mijn deur. Dat trekt ‘duistere’ types aan en ze zijn vaak tot diep in de nacht bezig. Met wat?” En dat ‘duistere’ beeld beschrijven meer ondervraagden. “Bij ons op de dijk en naast mijn vriendin wonen dakdekkers die beiden in drugs dealen en daar merken we van alles van. Zo zijn de ruiten een keer beschoten. Ik ben wel altijd bevreesd dat hier niet genoeg mee gedaan wordt door de politie”, zegt een Bosschenaar. Zorgen over veiligheidsgevoel

In een reactie zegt de Bossche burgemeester Jack Mikkers: “Als je ziet dat in een bepaalde periode bijna dagelijks een explosie te betreuren is in de gemeente, kan ik me voorstellen dat het veiligheidsgevoel van Bosschenaren ernstig is aangetast. Ik maak me daar zorgen over.” Hij wil daar iets aan doen. "In verbinding te staan met de samenleving", zegt Mikkers. "Buurttenten op te richten, het gesprek aan te gaan met wijkmanagers en wijkagenten. Zelf ben ik er ook een aantal keren geweest om met mensen te praten. Om juist te horen waar de zorgen zitten, want die zorgen zijn terecht.” “Elke explosie heeft gevolgen voor een buurt, een wijk en het veiligheidsgevoel. Je wilt veilig kunnen wonen in je straat. Ook al gebeurt het een paar deuren verderop, dan ben je nog steeds slachtoffer, misschien niet fysiek, maar wel mentaal”, zegt burgemeester Mikkers.