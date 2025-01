Dakdekkers verlaten stad na explosies: ‘De besten overleven’

Voor het eerst in maanden is het aantal dakdekkersbedrijven in Den Bosch gedaald. Veel dakdekkers vertrekken naar andere steden, omdat klanten hen mijden door de dakdekkersoorlog die al maandenlang in de stad woedt. Ook zijn dakdekkers gestopt met hun bedrijf of failliet gegaan.

Tussen eind oktober en december startten 36 ondernemers hun eigen dakdekkersbedrijf in Den Bosch. Ter vergelijking; in januari werden slechts drie nieuwe bedrijven opgericht, terwijl achttien dakdekkers de handdoek in de ring gooiden. Daarmee is het aantal dakdekbedrijven in Den Bosch gedaald van 392 naar 377.

De daling heeft volgens bronnen in de dakdekkerswereld verschillende redenen. “Consumenten willen geen zaken doen met dakdekkers uit Den Bosch door de dakdekkersoorlog. En dat merken we”, zegt een anonieme dakdekker. Verschillende ondernemers in de branche hebben zich in Den Bosch uitgeschreven en in een andere gemeente ingeschreven.

Dat is terug te zien in de cijfers van de Kamer van Koophandel. In verschillende Brabantse gemeenten is het aantal dakdekkers toegenomen. In Tilburg steeg het aantal bedrijven van 115 eind december naar 118 in januari. In Eindhoven nam het aantal dakdekkers ook toe, van 138 naar 141. Ook in Helmond (6), Heusden (3), Geldrop-Mierlo (3) en Meijerstad (2) zijn sinds begin dit jaar nieuwe bedrijven ingeschreven.