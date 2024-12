Geheim rapport dakdekkersoorlog: 'Probleem niet zomaar opgelost'

De dakdekkersoorlog in Den Bosch is niet binnen een of twee jaar opgelost. Dat staat in een geheim rapport dat Omroep Brabant heeft ingezien. Hierin staan meerdere potentiële oplossingen om de dakdekkersoorlog aan te pakken. De echte oplossing is er nog niet: het probleem is te groot en te ondoorzichtig.

Sinds juli waren er al meer dan 20 explosies en brandstichtingen bij voertuigen en huizen van dakdekkers. Dat heeft de maatschappij tot nu toe 1,5 miljoen euro gekost.

Om inzicht te krijgen in de problematiek, heeft brancheorganisatie Netwerk Dakdekkers een rapport geschreven, in opdracht van de gemeente Den Bosch. Het rapport ligt sinds vrijdagmiddag bij de gemeente op het bureau.

Omroep Brabant heeft het ingezien. Het geheime rapport begint met de problemen. 'De dakdekkersoorlog is ontstaan door malafide praktijken, oplichting, slechte kwaliteit, agressieve verkoop, geweld, explosieven en witwaspraktijken', staat te lezen in het rapport. Ook de schade wordt benoemd. 'Er zijn financiële verliezen voor inwoners, oneerlijke concurrentie, reputatieschade en negatieve impact op economie en het vestigingsklimaat in de stad.'

Grootste dakdekkersstad ter wereld

Den Bosch is de grootste dakdekkersstad van de wereld. Hier zitten volgens het rapport de meeste dakdekkers per vierkante meter. Het rapport bevestigt een eerder geschetst beeld van Omroep Brabant dat er in de stad 1200 dakdekkers actief zijn.

Dat begon allemaal rond 2000 toen Den Bosch enorm veel schoorsteenvegers kende. Die gingen dakreparaties doen, een werkje waar je geen opleiding voor hoeft te volgen. Met weinig kosten, kunnen ze twee- tot drieduizend euro per dag verdienen, stellen de onderzoekers. De beunhazen gaan voor het snelle werk en het snelle geld.

Beunhazen

Het is een ingewikkeld probleem, zo staat er. De problemen in de dakdekkerswereld draaien onder andere om zware concurrentie, jaloezie en criminele ruzies. Dé oplossing staat niet in het rapport. Daarvoor ontbreek nog een hoop informatie. Het gaat om een te grote groep, er is te veel gaande en het is te ondoorzichtig. “We weten niet waar we moeten beginnen, er zijn zoveel ruzies”, zo valt te lezen.

In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen twee grote groepen dakdekkers. Eén groep bestaat uit de bekende en betrouwbare dakdekkers, die vaak voor twee of drie jaar de agenda vol hebben met opdrachten. Maar het conflict zit vooral in de andere groep, die bestaat uit ‘beunhazen’, die voor ‘het snelle werk en geld gaan’. In het rapport staat dat er veel strijd is binnen deze laatste groep.

In de sector komt het regelmatig voor dat dakdekkers anderen overtuigen om ook in de branche aan het werk te gaan, door de hoge vergoedingen die ze krijgen voor het werk. Maar dan ontstaan er conflicten, omdat de een toch meer verdient dan de ander en het toch iets anders blijkt te zitten dan hen vooraf is verteld.

Kosten en maatschappelijke impact

Verder wordt in het rapport ingegaan op de kosten en maatschappelijke impact van de dakdekkersoorlog. Die zijn groot, zo valt te lezen. Exacte bedragen zijn er nog niet, maar worden geschat op ongeveer 1,5 miljoen euro. Dat zit niet alleen in de schade aan de busjes, maar ook in de kosten die de politie en gemeente maken.

Ook is de maatschappelijke impact groot. ‘Bosschenaren zijn bang, want in elke straat is wel een dakdekkersbusje te zien.’

Oplossingen

In het rapport worden meerdere oplossingen aangedragen om de rust terug te laten keren in de dakdekkersbranche in Den Bosch. Eén oplossing springt eruit: een platform voor dakdekkers, de consument en gemeente. Daarop kunnen huizeneigenaren zich aanmelden en kunnen mensen zien wat voor subsidies er bijvoorbeeld zijn voor verduurzaming van het dak, wat de onderhoudsstatus is en contact leggen met erkende dakdekkers. Via dat platform kunnen ze ook een offerte aanvragen.

De suggestie in het rapport is om het platform in Den Bosch en het liefst in heel de provincie Brabant verplicht te maken. Daarmee kan de branche beter gecontroleerd worden en wordt er meer geregistreerd, zo is de gedachte. Dan weten huizenbezitters ook beter met wie ze zaken doen.

Andere oplossingen zijn bijvoorbeeld meer scholing voor dakdekkers over hun bedrijfsvoering, een meldingsplicht van incidenten en het organiseren van evenementen waar de branche zich van zijn beste kant kan laten zien.

Rapport bij gemeente

Het rapport ligt sinds afgelopen vrijdag bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Die kunnen desgevraagd nog niet met een inhoudelijke reactie komen. Ze bevestigen alleen dat ze het document hebben ontvangen.