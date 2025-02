Enorme stroomstoring: leerlingen elf scholen hebben nu al weekend

Elf schoollocaties van onderwijsinstelling Curio in Breda blijven vrijdag dicht na een enorme stroomstoring. Door de storing zaten dertigduizend klanten van Enexis anderhalf uur lang zonder stroom. Studenten van de scholen hadden eerder weekend door de storing. Online lessen, stages en activiteiten buiten de scholen kunnen wel doorgaan.

De middelbare scholen en ROC-opleidingen op de volgende locaties hebben vrijdag de deuren gesloten door de stroomstoring: Frankenthalerstraat 15

Frankenthalerstraat 17

De Beemd 10

Ganzerik 76

Vervierstraat 8

Terheijdenseweg 348

Terheijdenseweg 350 inclusief gebouw 700

Terheijdenseweg 414

Biesdonkweg 31

Biesdonkweg 33

Zomergemstraat 4 Onderwijsdirecteur Judith Donkers was zelf onderweg naar schoollocatie aan de Frankenthalerstraat toen de verkeerslichten ineens uitgingen. "Toen ik aankwam bij school viel het me op dat de hele school donker was, omdat het licht uit was gevallen. Dan heb je wel door dat er iets aan de hand is", vertelt ze. "De automatische deuren waren ook dicht. De conciërges hebben deze open gedaan, zodat iedereen opgevangen kon worden in de hal."

"Het is niet veilig zonder licht en elektriciteit."

Het bleek al snel dat de scholen niet langer open konden blijven. "Als er geen licht en geen elektriciteit is, is het niet veilig. Ook kunnen we leerlingen niet inlichten als er iets gebeurt en dat risico willen we niet nemen", vertelt de onderwijsdirecteur.

Na communicatie met alle locaties in het getroffen gebied werd besloten om de scholen de rest van dag te sluiten. "We wisten niet hoe lang de storing ging duren, maar het opstarten van systemen duurt vaak ook even." Studenten Raf en Hatice van Curio aan de Biesdonkweg vonden het niet erg dat ze eerder naar huis moesten door de stroomstoring.

Studenten Raf en Hatice vinden het niet erg dat ze langer weekend hebben (foto: Omroep Brabant).

"Er stonden zeshonderd mensen buiten, omdat de school werd ontruimd. Ik vind het niet erg, want wij hebben nu lekker eerder weekend", zegt Raf.

"We hebben eerder weekend."