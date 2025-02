Goed nieuws voor basiliek Oudenbosch: partijen positief over Erfgoedfonds

Het plan voor een Brabants Erfgoedfonds, waar eigenaren van monumenten tegen gunstige voorwaarden geld kunnen lenen voor onderhoud, valt in goede aarde bij veel partijen in Provinciale Staten. Tijdens een commissievergadering sprak alleen de PVV zich ertegen uit. Mark Buijs, bestuurslid van de Stichting Behoud Basiliek in Oudenbosch, is daar erg blij en hoopt dat de basiliek in het jubileumjaar nog gerenoveerd kan worden. "De nood is hoog."

Maar daarmee is nog niet gezegd dat dat bedrag ook voor Brabant het beste is, stelde Maes. Het Brabants Erfgoedfonds komt volgens hem op het juiste moment, aangezien gemeenten in 2026 minder inkomsten voorzien.

Andere partijen in de commissievergadering hebben nog wel veel vragen, bijvoorbeeld of er een grens zit aan het bedrag van een aanvraag.

"Dit is fantastisch nieuws, want de nood is hoog om de basiliek te renoveren. We kennen de spelregels van zo'n fonds natuurlijk niet, maar we komen graag in contact met de provincie om de mogelijkheden te verkennen", zegt Buijs.

De basiliek in Oudenbosch is er slecht aan toe. Vooral de voorkant en de rechterflank zijn hard toe aan een opknapbeurt. Ornamenten raken los en dreigen van grote hoogte naar beneden te vallen. Ook het imposante koepeldak is inmiddels aan het verweren.

Bij een lening via het Brabants Erfgoedfonds moet het anders geregeld worden dan bij een gewone subsidieaanvraag. De provincie leent 50 miljoen euro aan het Nationaal Restauratiefonds. Gezamenlijk zetten zij het Brabants Erfgoedfonds op, waar eigenaren van monumenten en cultuurhistorische gebieden tegen gunstige voorwaarden geld kunnen lenen voor onderhoud van de monumenten.

Maes hoopt dat de eerste aanvraag voor de zomer in behandeling kan worden genomen. Voor de basiliek in Oudenbosch, de plaats die dit jaar 750 jaar bestaat, zou dat kunnen betekenen dat de renovatie nog in het jubileumjaar kan beginnen.

Basiliek Oudenbosch heeft hard onderhoud nodig maar er is te weinig geld.