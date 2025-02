Basiliek heeft dringend opknapbeurt nodig, maar grijpt weer naast subsidie

Opnieuw een stevige domper voor de basiliek in Oudenbosch. Het noodlijdende rijksmonument, dat nodig toe is aan een grondige renovatie, krijgt geen subsidie van de provincie. Dit is extra zuur in het jaar dat Oudenbosch haar 750-jarig bestaan viert.

De geschaalde kopie van de Sint-Pieter in Rome in het centrum Oudenbosch is er slecht aan toe. Vooral de voorkant en de rechterflank hebben nodig een opknapbeurt nodig. Ornamenten raken los en dreigen van grote hoogte naar beneden te vallen. Ook het imposante koepeldak is inmiddels aan het verweren.

Voor de Stichting Behoud Basiliek kwam het nieuws als donderslag bij heldere hemel. "Ik moet hier even van bijkomen want dit komt wel even binnen. Ik ben uit het veld geslagen", zegt bestuurslid Mark Buijs.

Uitgeloot De provincie keert jaarlijks vier miljoen euro uit voor het behoud van rijksmonumenten in de provincie om ‘het verhaal van Brabant’ voor toekomstige generaties te behouden’. Een loting bepaalt welke projecten in aanmerking komen voor de provinciale bijdrage. Van de 36 aanvragen worden er dit jaar 12 toegewezen.

Het bestuur van de Stichting Behoud Basiliek Oudenbosch luidt regelmatig de noodklok om de monumentale blikvanger in de regio te redden. Gehoopt werd op een bijdrage van 400.000 euro vanuit de provincie zodat er snel een begin zou kunnen worden gemaakt met de restauratie van de voorgevel. Dat is nu voorlopig van de baan.

Deze projecten in Brabant krijgen subsidie in 2025

Vijftien aanvragen voldeden niet aan de voorwaarden en negen monumenten vallen buiten de boot. Voor de basiliek is dat voor de tweede keer op rij. "Ik realiseer me dat dit een grote teleurstelling is voor deze instellingen. Ook de watertoren in Raamsdonk, het Hof van Solms in Oirschot en de kerk in Den Dungen treffen dat lot. Wij vinden dat jammer", zegt provinciebestuurder Bas Maes.

Bestuurslid Mark Buijs zet vraagtekens bij de wijze van subsidietoekenning: "Het systeem van een loting helpt ons niet. We hebben ons uiterste best gedaan, maar blijven afhankelijk van deze regeling. Je kunt een aanvraag indienen en in theorie tot in het oneindige ernaast grijpen."