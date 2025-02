Django Wagner geschokt na brute aanval: 'Hoop dat hij snel opknapt'

Zanger Django Wagner is behoorlijk geschrokken van de overval tijdens zijn show zondagavond in Son en Breugel. Een bezoeker werd zwaar mishandeld en beroofd. Hij raakte zwaargewond. "Ik heb er bijna geen woorden voor", reageert Wagner. "Ik hoop dat het slachtoffer snel opknapt. Ik heb hem nog niet gesproken, maar ik hoop dat ik ergens in de komende dagen contact kan leggen."

De café-eigenaar vindt het enorm jammer dat het feest zo is geëindigd. "Ik vind het erg voor het slachtoffer, maar ik baal er ook van omdat het al negen jaar een enorm feest is hier. Ook nu waren het twee prachtige avonden met Django. Zonde dat het zo moest eindigen."

Het slachtoffer is met spoed naar traumacentrum van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Veel mensen hadden nogal wat gedronken en dat zorgde volgens de politie voor een grimmige sfeer rondom de tent. Een man werd opgepakt omdat hij niet deed wat een agent zei.

Ook Adrie van den Berk, medeorganisator van de show en eigenaar van platenlabel Berk Music, betreurt het nieuws. Tijdens de dinnershow treden ook gastartiesten op zoals Frans Bauer, Danny Froger en Glennis Grace. Volgens Van den Berk hadden de bezoekers en artiesten niet door dat er iets gebeurd was. "Na het feestje wilden we nog door naar de afterparty", vertelt Van Den Berk. "Toen zagen we ineens een hoop politie en toestand. We waren compleet flabbergasted."

Het jaarlijks terugkerende evenement bestaat uit twee delen: de show op vrijdag voor het grote publiek en het besloten feest op zondag. Op de zondagshow is het echt een 'ons-kent-ons'-cultuur, volgens Van Den Berk. Hij vermoedt dan ook dat het iemand van buitenaf moet zijn geweest. "Zo'n 80 procent van de bezoekers op zondag was er voorgaande jaren ook bij", vertelt hij. "Iedereen kent elkaar hier, daardoor gebeurt er eigenlijk nooit iets. Maar de overvaller, die kende niemand."

Gratis kaartje voor volgend jaar

De organisator vindt het heel triest voor het slachtoffer. Hij houdt contact met de man, en zijn ticket voor volgend jaar ligt al klaar - Van den Berk heeft alvast een gratis kaartje gereserveerd voor het slachtoffer. Ondanks alles, kijkt de organisator terug op een geslaagd weekend, al is dat nu wel met een bittere nasmaak: "Het was een topweekend, ik kreeg twee dagen lang alleen maar berichtjes van enthousiaste bezoekers. Had ik maar een kater van het bier gehad, want dit is een heel ander soort kater."