112-nieuws: auto belandt op zijkant • drugs in appartementencomplex

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

14.36 File door ongeluk op de A16 Door een ongeluk bij Breda-Noord is de A16 deels dicht vanuit Rotterdam Hoek richting Breda. Omdat de rechterrijstrook gesloten is staat er 6 kilometer file. Het is onduidelijk wanneer de weg weer opengaat.

13.19 Politie vindt drugs Bij een onderzoek in een appartementencomplex aan de Vermeerlaan in Roosendaal hebben de politie en de douane drugs gevonden. Er is volgens de politie één persoon aangehouden. Bij het onderzoek is ook een auto doorzocht. De politie heeft een hond ingezet. Foto: Christian Traets/SQ Vision Foto: Christian Traets/SQ Vision

13.13 Auto belandt op zijkant Een auto is dinsdagmiddag op zijn zijkant beland in Best. De bestuurder raakte door onbekende oorzaak vlak na een bocht van de weg en raakte een boom. De brandweer stelde het voertuig veilig en ambulancemedewerkers hebben zich om het slachtoffer bekommerd. Foto: Sander van Gils/SQ Vision

12.50 Fietser geschept door bestelbus Een bestelbus heeft dinsdagochtend een fietser geschept op de Marathonloop in Eindhoven. De fietser, een minderjarige jongen, stak de kruising over en werd toen geraakt door het busje. De jongen is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de bestelbus raakte niet gewond. Foto: Arno van der Linden/SQ Vision

08.20 Politiewagen en auto botsen Een politieauto is dinsdagochtend met een auto gebotst op de kruising van de Dongenseweg met de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg. Dat gebeurde toen de politie-auto een achtervolging wilde inzetten. Er vielen geen gewonden. Lees hier meer. Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

06.00 Code geel opgeheven Het KNMI heeft code geel voor onze provincie opgeheven. Het weerinstituut waarschuwde gisteravond dat het plaatselijk glad kon worden vanwege sneeuwval. Inmiddels geldt er alleen nog code geel in Zeeland, Noord-Holland, Flevoland, Drenthe, Overijssel, Groningen en Friesland.

02.44 Autobrand in Boxtel Een auto is afgelopen nacht in vlammen opgegaan aan de Frederik Jan Ottostraat in Boxtel. Het vuur werd rond een uur 's nachts ontdekt. Auto's in de buurt werden daarop weggezet en de brandweer werd gebeld. De vlammen sloegen aan alle kanten uit de auto en er kwam veel rook vrij. De brandweer bluste de auto. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Foto: Sander van Gils/SQ Vision Foto: Sander van Gils/SQ Vision