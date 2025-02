112-nieuws: autobrand in Boxtel • code geel opgeheven

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

08.20 Politiewagen en auto botsen Een politieauto is dinsdagochtend met een auto gebotst op de kruising van de Dongenseweg met de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg. Het kruispunt is afgesloten. Lees hier meer. Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

06.00 Code geel opgeheven Het KNMI heeft code geel voor onze provincie opgeheven. Het weerinstituut waarschuwde gisteravond dat het plaatselijk glad kon worden vanwege sneeuwval. Inmiddels geldt er alleen nog code geel in Zeeland, Noord-Holland, Flevoland, Drenthe, Overijssel, Groningen en Friesland.

02.44 Autobrand in Boxtel Een auto ging afgelopen nacht in vlammen op aan de Frederik Jan Ottostraat in Boxtel. Het vuur werd rond een uur 's nachts ontdekt. Auto's in de buurt werden daarop weggezet en de brandweer werd gebeld. De vlammen sloegen aan alle kanten uit de auto en er kwam veel rook vrij. De brandweer bluste de auto. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Foto: Sander van Gils/SQ Vision Foto: Sander van Gils/SQ Vision