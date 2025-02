112-nieuws: brand in dak van schuur • stroomstoring in Veldhoven

15.56

Een vrachtwagen is vanochtend op z'n kant in de sloot beland aan de Rooijseweg in Mariahout. De bestuurder had volgens de politie een inschattingsfout gemaakt, waardoor hij met zijn voertuig in de berm terechtkwam. Daardoor verloor hij de macht over het stuur. De man is niet gewond geraakt.

De vrachtwagen vervoerde een kraan. Een takelbedrijf heeft beide uit de sloot gehaald. De politie benadrukt naar aanleiding van dit ongeluk hoe belangrijk het is om lading goed te zekeren. Als de kraan in dit geval namelijk niet goed was gezekerd, was de kraan op de andere weghelft terechtgekomen. "Wij hoeven niet uit te leggen wat dan de gevolgen waren geweest", zo meldt de politie.