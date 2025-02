'Verkoolde' rotonde nog steeds doorn in het oog na geruchtmakende explosie

Wie door de Roosendaalse wijk de Kroeven rijdt, kan er niet omheen. Zes weken na de jaarwisseling ligt de rotonde aan de Kennedylaan er nog steeds als een slagveld bij. Zwartgeblakerde ANWB-borden en afgebrande struiken zijn stille getuigen van de heftige explosie die als een lopend vuurtje op social media rondging.

Op filmpjes was te zien hoe er in eerste instantie wat vuurwerk werd afgestoken op de rotonde. Tot er een enorme klap volgde met metershoge vlammen. Inzittenden in een voorbijrijdende auto kropen door het oog van de naald toen hun auto de vuurzee passeerde en aan de achterkant vlam vatte.

Geen aangiftes

Hoe het met de mensen in de auto is afgelopen, is onbekend. Ze hebben zich nooit gemeld bij de politie en ze hebben geen aangifte gedaan van het incident. “Dat betekent dat wij geen onderzoek doen in deze zaak”, aldus een woordvoerder van de politie.