Henk vrijgelaten na meer dan 40 jaar tbs: 'Succes in uw verdere leven'

Een van de langst zittende tbs'ers van ons land mag naar huis. Bredanaar Henk (72) belandde 42 jaar geleden in het tbs-systeem en hij was al die tijd zijn vrijheid kwijt. Alle deskundigen zijn het er nu unaniem over eens dat hij weer op eigen benen kan staan. "Het gaat hartstikke goed". De rechtbank hoefde er niet lang over na te denken en gaf hem meteen zijn vrijheid terug.

In 1983 maakte Henk zich voor het eerst schuldig aan zedenmisdrijven. Zijn celstraffen heeft hij al lang geleden uitgezeten, maar aan de gedwongen behandeling leek maar geen eind te komen. "De tbs duurt al eeuwen en kan nog wel driehonderd jaar duren", verzuchtte Henk een paar jaar geleden bij de zoveelste tussentijdse zitting voor de rechtbank in Breda. Henk worstelde er mee dat de buitenwereld zo was veranderd, vertelde hij ooit na afloop van die vele zittingen die hij meemaakte. “Ik zat in de bus. Niemand praat meer met elkaar, zit allemaal op dat dingetje, de mobiel. En de gejaagdheid overal.”

1983 In 1983 ging Henk voor het eerst de fout in. Het was het jaar waarin de Koude Oorlog op een dieptepunt was beland. President van Amerika was Reagan, Andropov leidde de Sovjet-Unie. De grootste demonstratie ooit in ons land was tegen de kruisraketten op vliegbasis Woensdrecht. Dries van Agt was commissaris van de koningin in Brabant. Freddy Heineken werd ontvoerd. En Laurent Fignon won de Tour de France. Op de radio klonk muziek van Doe Maar, Fame en Berdien Stenberg.

Vanaf 2017 ging hij veranderen. Hij ging werken aan 'de spoken uit zijn verleden'. Praten over jeugdtrauma's. 'Toegenomen zelfinzicht' heet dat in de rapporten. De gedwongen behandeling stopte, hij wende aan vrijheden. Het einde van de tbs leek in zicht. Maar in het zicht van de haven was er een zwak moment: tegen alle afspraken dronk hij een paar biertjes. Hij kon zijn handen niet thuishouden bij de buurvrouw. Zij deed aangifte van aanranding. 'Niks te mopperen'

Zonder pardon werden twee jaar extra tbs opgelegd. Dat kwam aan. Henk dronk geen druppel alcohol meer. En hij kreeg een vriendin en eigen huis. "Ik heb niks te mopperen", zei een tevreden ogende Henk dinsdag. Hij is nu 72 jaar.