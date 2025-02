Olympisch kampioene Sharon van Rouwendaal stopt voorlopig met zwemmen

Openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal uit Gemert stopt voorlopig met zwemmen. Dat meldt ze op social media. De olympisch kampioene heeft na 'veel wikken en wegen' besloten dit jaar niet mee te doen aan de wereldkampioenschappen in Singapore. Ze is klaar voor een nieuwe uitdaging.

Van Rouwendaal wil zich gaan richten op iets anders dat haar veel voldoening geeft. Ze wil iets terugdoen voor de sport. "Via zwemclinics over de hele wereld deel ik mijn ervaring en inspireer ik de volgende generatie zwemmers. Dit voelt als een waardevolle en natuurlijke stap in mijn carrière", zo meldt de openwaterzwemster.

"Wat de toekomst nog brengt, weet ik nog niet." In september gaat ze de tijd nemen om na te denken over waar haar hart ligt en of ze klaar is voor een nieuwe uitdaging. Want hoewel ze afstand neemt van de wereldkampioenschappen, zegt ze open te blijven staan voor nieuwe kansen.