Staatssecretaris wil dat gevangenispersoneel drones neer kan halen

Staatssecretaris Ingrid Coenradie (PVV) van Justitie en Veiligheid wil strengere maatregelen tegen drones bij de penitentiaire inrichting in Vught. Bij de zwaarbeveiligde gevangenis, waar grote criminelen als Ridouan Taghi vastzitten, werd afgelopen december alarm geslagen omdat drones boven het complex vlogen. Gevangenispersoneel moet die zelf kunnen neerhalen, vindt Coenradie.

Er bestaat volgens de staatssecretaris overigens 'via andere wegen de mogelijkheid om drones te verstoren bij de PI Vught'. Wat die wegen precies zijn kan ze uit veiligheidsoverwegingen niet delen.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gevangenis, maar die dienst is niet bevoegd om drones uit de lucht te halen. Daarvoor moet de politie worden ingeschakeld. De staatssecretaris wil dat dit verandert. Ze kijkt of dat juridisch haalbaar is.

In haar antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris dat ze drones als een risico ziet. "De dronetechnologie is sterk in ontwikkeling en stelt het gevangenispersoneel voor uitdagingen." Hoeveel incidenten er met drones zijn geweest wil Coenradie vanwege de veiligheid niet kwijt.

Luchtruim gesloten

Het luchtruim boven de PI is al een aantal jaar gesloten. Die sluiting is tijdelijk en wordt jaarlijks verlengd. Coenradie wil dat het luchtruim permanent wordt gesloten. Een no-fly zone betekent volgens de staatssecretaris overigens niet dat het onmogelijk is om het luchtruim binnen te dringen.

Na de zomer moet er meer duidelijkheid zijn over de nieuwe maatregelen.

