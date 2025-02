Poolse supermarkt miljoen euro minder waard: ongeoorloofde staatssteun?

Heeft de gemeente Roosendaal bij de uitkoop van een overlastgevende Poolse supermarkt aan de Gastelseweg zich schuldig gemaakt aan ongeoorloofde staatssteun? Drie taxateurs moeten daar nu duidelijkheid in gaan brengen, nadat een nieuwe waardebepaling op verzoek van de raad maar liefst 1,1 miljoen euro lager uitviel. Dat maakte de gemeente woensdag bekend.

Het was de toenmalige burgemeester die vorig jaar de portemonnee trok om voor ruim vijf miljoen euro voor eens en altijd een einde te maken aan de overlast van supermarkt Polski Sklep. Jarenlang gingen de omwonenden van de wijk Kalsdonk gebukt onder intimidatie en onveiligheid door klanten van de supermarkt. De overlast bestond uit wildplassen, vernielingen, agressie en auto’s die overal schots en scheef werden geparkeerd. Geen enkele maatregel hielp.

Second opinion

Buurtbewoners reageerden woedend toen ze in november lucht kregen van de plannen van de winkeleigenaar om driehonderd meter verderop in de straat een nieuwe supermarkt te vestigen. Ook de politiek in Roosendaal stond op haar achterste benen. De uitkoop bleef de gemoederen flink bezighouden. Mogelijk had de gemeente miljoenen meer betaald dan dat de winkel waard was, zo werd in de raad geopperd. Termen als ‘ongeoorloofde staatssteun’ en ‘buiten proportioneel’ kwamen voorbij. Raadsleden eisten een second opinion.



“Het bedrag was niet uit de duim gezogen”, benadrukt burgemeester Mark Buijs. “Externe experts hebben dat samengesteld, op basis van gegevens die ze hadden van de supermarkt.”

Uit een nieuwe waardebepaling blijkt nu dat de gemeente mogelijk ruim een miljoen euro meer dan de marktwaarde zou hebben betaald. Vanwege het grote verschil tussen de uitkoopprijs en laatste taxatie wil het college van B en W én de gemeenteraad nu weten wat het werkelijk bedrag moet zijn. Dat wordt geschat op 3,9 miljoen euro, maar onderzoek moet dit uitwijzen.

Drie taxateurs

Daarom worden er binnenkort drie taxateurs aangewezen die onafhankelijk van elkaar het bedrag gaan bepalen. De gemeente en de winkeleigenaar kiezen allebei een taxateur en ook kiezen ze er gezamenlijk nog een derde. De Europese Commissie moet uiteindelijk aan de hand van de nieuwe bedragen beoordelen of er sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

De gemeente en eigenaar van de Poolse supermarkt werken nu samen toe naar een nieuw contract, aldus Buijs. “We moeten het oude contract nietig laten verklaren door een rechter.”

