Poolse super die voor miljoenen werd uitgekocht verhuist, buurt boos

De omstreden Poolse supermarkt Polski Sklep aan de Gastelseweg in Roosendaal blijft de gemoederen bezighouden. Eigenaar Dariusz Oleksiak van de overlastgevende winkel werd eerder dit jaar voor miljoenen euro’s uitgekocht door de gemeente. Nu heeft de ondernemer driehonderd meter verderop in de straat een winkelpand gekocht om opnieuw te beginnen. Buurtbewoners vrezen ook nu weer voor veel overlast.

Omwonenden haalden in mei opgelucht adem toen toenmalig burgemeester Han van Midden de portemonnee trok om het hoofdpijndossier voorgoed te sluiten. Vijf miljoen euro betaalde de gemeente ervoor. Jarenlang voelden buurtbewoners van de wijk Kalsdonk zich geïntimideerd en onveilig door klanten van de Poolse supermarkt. De overlast bestond uit wildplassen, vernielingen, agressie en auto’s die overal schots en scheef werden geparkeerd. LEES OOK: Drastische maatregel: gemeente koopt voor miljoenen Poolse supermarkt uit Maar wat ze toen nog niet konden bedenken is, dat Olksiak zijn oog zou laten vallen op een groot bedrijfspand in dezelfde straat, weliswaar net buiten de wijk. Daar wil de supermarktondernemer opnieuw beginnen als hij in januari zijn deuren van zijn huidige winkel sluit.

"Het wordt straks alleen maar gekker."

Fred Kempen, die naast de nieuwe locatie woont, heeft geen goed woord over voor de plannen. "Ik heb niks persoonlijks tegen de ondernemer, maar hij heeft in het verleden weinig gedaan om de overlast tegen te gaan. We hadden gehoopt dat de ondernemer voorgoed zou opkrassen, nu krijgen we dit. Ik vrees voor het ergste." Ook overbuurman Wim Karremans is er niet gerust op. "Ik heb er weinig vertrouwen in. Er wordt gesproken over zeshonderd klanten per dag. We zijn bang dat er een verkeersinfarct ontstaat omdat de supermarkt tussen twee spoorwegovergangen ligt. Het is nu al erg druk met doorgaand verkeer. Dat wordt straks alleen nog maar gekker", zegt Karremans.

Bij het pand ligt een groot parkeerterrein (foto: Erik Peeters).

Volgens winkelondernemer Dariusz Oleksiak is de verplaatsing van zijn winkel aan de Gastelseweg juist de oplossing voor dit soort problemen. Woensdagavond heeft hij in buurtcentrum Kalsdonk een kleine groep van zo’n dertig buurtbewoners over zijn grootse plannen bijgepraat. "Ik weet dat ik dat niet hoef te doen, maar ik heb niets te verbergen. Ik wil daarom de mensen zo vroeg en goed mogelijk informeren over de stand van zaken", zegt Dariusz Oleksiak. Toch stapten een hoop aanwezigen halverwege de avond boos op.

"We zullen streng optreden tegen overlast."