Man vrijgesproken voor aansteken brand waarbij gezin aan dood ontsnapte

Een man van 23 jaar is door het hof in Den Bosch in hoger beroep vrijgesproken van het in brand steken van het huis aan de Planetenlaan in Schijndel waar hij toen woonde. Zijn adoptieouders en zijn twee zussen raakten door de brand in oktober 2020 licht- tot zwaargewond. Zelf raakte de man ernstig gewond. Hij is deze woensdag nog vrijgelaten.

Achttien jaar cel geëist Volgens het gerechtshof in Den Bosch kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat hij de brand heeft gesticht. Het bewijs schiet hiervoor tekort. Uit brandtechnisch onderzoek blijkt dat iedereen in het gezin de brand kan hebben gesticht. Zowel bij de rechtbank als in hoger beroep had het Openbaar Ministerie (OM) achttien jaar gevangenisstraf geëist voor poging tot moord en brandstichting.

De rechtbank in Den Bosch had de man in mei 2022 nog veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf wegens viervoudige poging tot doodslag en brandstichting. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

Hun broer moest zelf na de brand opgenomen worden in het Radboudumc in Nijmegen. Een half jaar later werd hij aangehouden op verdenking van poging tot moord of doodslag en brandstichting.

Het vuur brak ’s nachts uit. Nadat de brand was geblust, werd op de overloop van de woning benzine aangetroffen. Er waren geen sporen van braak. Volgens de rechtbank kon het niet anders dan dat de man de brand had aangestoken, met het risico dat zijn familieleden om het leven zouden komen.

Hij had wisselend verklaard over het openstaan van de ramen en deur van zijn slaapkamer, over de kleding die hij droeg en hij was als eerste buiten. Ook werd in zijn slaapkamer een aansteker aangetroffen en heeft hij de overige gezinsleden niet gewaarschuwd bij het verlaten van de woning. Verder wees het OM erop dat de man kennis van brandstoffen had vergaard door zijn opleiding.

Het hof denkt er anders over. Al was de man als eerste van het gezin buiten, verklaarde hij wisselend en droeg hij handschoenen toen hij de woning verliet, dit is allemaal geen doorslaggevend bewijs dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan brandstichting. De man heeft verklaard dat hij deze handschoenen waarschijnlijk op de automatische piloot heeft aangetrokken, omdat hij dat ’s ochtends vroeg altijd deed voor zijn werk.

Onvoldoende bewijzen

Ook zijn in de brandwonden van de man en op de kleding die hij droeg, waaronder de handschoenen, geen sporen gevonden die wijzen op de aanwezigheid van een ontbrandbare vloeistof. Kortom, onvoldoende bewijzen voor de ten laste gelegde brandstichting.

Het hof spreekt de man daarom vrij van poging tot moord of doodslag en brandstichting. Eigenlijk zou pas volgende week woensdag uitspraak worden gedaan. Nu hij is vrijgesproken, mag hij direct de gevangenis verlaten.

Beelden van het huis na de brand: