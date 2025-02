Mo (23) werd doodgeschoten in eigen wijk, 18 jaar cel voor daders

Semih Z. (27) en Efehan I. (28) moeten achttien jaar de cel in voor het doodschieten van Mo Ahmed in april 2022. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag geoordeeld. Twee medeverdachten, Anass B. (28) en en Egemen I. (25) werden vrijgesproken, ondanks een eis van 14 jaar cel. Ze waren er wel bij toen Mo werd doodgeschoten, maar de rechtbank vindt dat er te weinig bewijs is dat ze wisten dat er geschoten zou worden.

De vier mannen gingen op 14 april 2022 naar de Leeuwerikhof in Oss om verhaal te halen na een ruzie. Daar werd Mo afgeslacht met zeker vijf schoten, waarvan een van dichtbij in zijn achterhoofd. "Een openbare executie", aldus de rechtbank. "Het is moeilijk om woorden te vinden die het ultieme gebrek aan respect voor het leven van de jongeman en de gruwelijkheid van de gedragingen tegen hem en zijn vader goed weergeven." LEES OOK: Man (23) in Oss doodgeschoten in zijn eigen wijk: 'Dit is een maffiabuurt' Afgeslacht

De ruzie ging tussen twee rivaliserende drugsbendes. Mo was rechterhand en loopjongen van een van die bendes. Hij zag concurrent Efehan I. eerder die middag in april in 'zijn' Leeuwerikhof, ging op hem af en probeerde hem te slaan. In zijn eer aangetast, trommelt Efehan vervolgens een aantal anderen op. Ze verzamelen een eindje verderop bij een garage aan de Friezenweg en zetten koers naar de Leeuwerikhof.

Daar rijdt Mo net met z'n vader achter op de scooter. De vier zien hem, springen uit hun auto en beginnen meteen te schieten. Anass en Egemin gaan achter hem aan. Met zeker vijf schoten, waarvan één van dichtbij in het achterhoofd, wordt Mo afgeslacht. De vader valt tijdens de rit van de scooter en ziet alles gebeuren. LEES OOK: Zo zag de vader van Mo (23) hoe zijn zoon werd doodgeschoten Tijdens de zitting lijkt het overduidelijk dat Semih de dader is. De andere mannen wijzen hem alledrie als schutter aan. Maar de rechtbank twijfelt. De vader van Mo verklaart dat Efehan heeft geschoten. De rechtbank acht bewezen dat Efehan een vuurwapen had, maar dat heeft hij onderweg mogelijk doorgegeven aan Semih. Omdat niet duidelijk wordt wie uiteindelijk heeft geschoten, kunnen beide mannen alleen veroordeeld worden voor medeplegen van de moord. Daarom worden ze niet veroordeeld tot twintig jaar cel, zoals geëist, maar tot achttien jaar.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision