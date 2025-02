Henk keert na ruim veertig jaar tbs weer terug in de wereld

Na dik veertig jaar in de tbs werd Henk vrijgelaten. Maar weinig mensen maken dat mee. De Bredanaar behoorde tot de ‘top 10’ van langstzittende tbs’ers in ons land. Hij slaagde erin om zijn verleden onder ogen te zien. “Het was niet makkelijk. Ineens viel het kwartje bij hem. Henk krijgt alle credits”, zegt zijn advocaat.

Hij hoort tot de mensen die definitief uitstroomden, zoals dat heet. Dat zijn er aardig wat. Jaarlijks zo tussen de 110 en 130 personen, volgens de officiële cijfers van de DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen). Een tbs duurt gemiddeld zo’n 9,5 jaar. In dat opzicht is Henk met zijn ruim 40 jaar een uitzonderlijk geval.

Uitzonderlijk Henk is inmiddels 72. Bij hem stonden de seinen al lang op groen. Deskundigen zien eensgezind dat hij positief is veranderd.

Stoornis “De stoornis zelf is niet zo belangrijk. Sommigen zijn zo geboren, sommigen ontwikkelen zich zo. Tbs is niet bedoeld om mensen te genezen”. Dat is ook de boodschap van de tbs-klinieken in Nederland.

Bij Henk leek het lange tijd een hele andere kant uit te gaan. De deur naar buiten was potdicht. Hij was zelfs al verhuisd naar de Longstay in het dorp Zeeland. Dat wordt vaak als eindstation gezien. Daar zitten tbs’ers die nauwelijks nog vooruitkomen. ‘De behandeldruk is laag’, zoals de instelling het zelf omschrijft. Henk woonde daar ruim tien jaar en had er oud kunnen worden.

En toen kwam de doorbraak. “Henk zag na een tijdje wat voor leed hij had aangericht. Het kwartje viel. Bij sommigen slaat het aan en dan zien ze het licht”.

Stapjes

Hij maakte vanaf 2017 stapjes die stappen werden: letterlijk. “Je begint met begeleiders en medewerkers om je heen. Eerst ga je met mensen van justitie naar buiten, daarna met medewerkers van de kliniek. Vervolgens wordt de bewegingsvrijheid steeds groter. Van honderd meter rond de instelling naar een kilometer", legt Ytsma uit.

"Stapje voor stapje wordt de cirkel steeds groter. Van plaatselijk verlof naar landelijk begeleid verlof. De volgende stap is onbegeleid verlof. Eerst werkverlof en daarna ontspanningsverlof. Je groeit erin. Ze zeggen ook wel eens: ga maar boodschappen doen voor de afdeling. Het is vooral wennen en dan zie je ook gekke dingen.”

Regels

Ze krijgen ook mee wat er buiten gebeurt. In de kliniek is gewoon televisie. Als terugkerende tbs’er lig je wel onder een vergrootglas. “Iedere scheet die je laat bij wijze van spreken wordt vastgelegd in dagrapportages.” Je leven bestaat uit regels en afspraken.

Advocaat Ytsma benadrukt dat terugkeren in de samenleving dus niet plotseling gaat. “Ze worden niet compleet verrast. Het is niet zoals iemand die uit coma ontwaakt.”

Hij ziet dat tbs’ers vaak wel een gevoel van afstand ervaren. “Dat ze niks meer betekenen, voor bijvoorbeeld hun kinderen en in de samenleving op een zijspoor zijn gezet”.

Strippenkaart

Voor Henk, maar ook voor andere mensen in tbs, is het even wennen om na al die jaren in een andere wereld te stappen. “Er is geen strippenkaart meer in het openbaar vervoer maar een ov-pas.”

Verbaasd zijn de meesten ook als zij reizen met het openbaar vervoer. Vroeger keken passagiers in bus en trein naar buiten. Nu hebben ze massaal hun hoofd naar beneden, starend op hun mobieltje. “Dat was voor Henk ook een rare gewaarwording”. Maar Henk heeft er intussen zelf ook wel eentje en hij weet hoe die werkt.

Henk heeft de strenge regels van de klinieken achter zich gelaten. Met de Bredanaar heeft hij afgesproken dat ze contact houden. “Hij blijft welkom, hij kan me altijd bellen voor vragen en hulp”.